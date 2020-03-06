وفاء مواسة ... مهندسة زراعية ساهمت في إنجاح عديد التجارب الفلاحية

وساهمت نشأة السيدة مواسة بوسط فلاحي في تعزيز رغبتها الجامحة لمواصلة المسار التكويني الجامعي في مجال الفلاحة، حيث تحصلت في 2009 على شهادة ليسانس (مهندسة زراعية ) تخصص: إنتاج و تحسين البذور و النباتات من جامعة محمد خيضر (بسكرة )، وثمنت أيضا مسارها العلمي بشهادة ماستر 2 تخصص نظام السقي في المناطق الصحراوية.
وقالت في تصريح لوأج "حبي الشديد للعمل الميداني و متابعة كل ما هو مستجد في المجال الفلاحي أثناء أداء مهامي كمهندسة في إطار الإدماج المهني بالمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ، شجع مسؤولو المعهد على إسنادي مهام تسيير مزرعة البرهنة و إنتاج البذور الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله".
وأشارت أنه و منذ توليها تسيير المزرعة سنة 2017 ركزت جل اهتماماتها على البحث عن أصناف البذور ذات المردودية العالية و الأقل تكلفة و المتأقلمة مع مناخ المنطقة و خصائصها الطبيعية (الجفاف و الملوحة).
وقد تمكنت ذات المهندسة من تحقيق عدة نتائج إيجابية من خلال زراعة بعض المحاصيل الهامة على غرار نبتة "المورينجا" و "الجوجوبا" و "الكينوا" ، وكذا زراعة بعض النباتات العطرية و الطبية والتوابل المهددة بالإنقراض إلى جانب إعداد دليل لكل نبتة و خصوصياتها.
كما خاضت المهندسة تجربة "ناجحة" في مجال زراعة النباتات المائية على غرار عدس الماء و الأزولا التي تستغل على شكل مكمل غذائي للأسماك و الحيوانات الصغيرة (الأرانب) وسماد نباتي للتربة، وهذا إلى جانب تجربتها في مجال إدماج تربية المائيات في المجال الفلاحي.
و بفضل الجهود المبذولة من طرف المهندسة "الطموحة" وبالتنسيق مع عديد الفاعلين في المجال الفلاحي أصبحت مزرعة البرهنة و إنتاج البذور فضاء مفتوحا على مدار أيام السنة للطلبة الجامعيين، مما يساعد على إشراكهم في إجراء البحوث الميدانية وكذا الفلاحين الذين يطلعون على أحدث التطورات و التقنيات سيما ما تعلق منه بزرع النباتات وتسميد التربة و السقي وأيضا تزويدهم بالبذور التي تنتجها المزرعة.
وفي مجال تربية النحل تم إستحداث بالمزرعة منحل بيداغوجي لإجراء الدراسات التقنية و العلمية على الخلية و البحث في سبل و الآليات اللازمة من أجل الحفاظ على تكاثر النحلة الصحراوية سيما الملكة، كما جرى توضيحه.
وتمكنت أيضا السيدة مواسة وبفضل تكوينها الأكاديمي والميداني بمسقط رأسها بسكرة من تعزيز كفاءتها العلمية و البحثية ، حيث تشرف بشكل دوري على تقديم دورات تكوينية ميدانية وأيام إرشادية لفائدة الفلاحين والطلبة وحاملي المشاريع وكذا المستثمرين بالولاية من أجل النهوض بالقطاع وجعلها قطبا فلاحيا بامتياز .
وتعتزم تعزيز مسارها المهني في المجال الفلاحي ، معتمدة في ذلك على رغبتها في المساهمة في الحفاظ على الأصناف النباتية المحلية من خلال تشجيع تعميم زراعتها بمختلف الأقطاب الفلاحية بالمناطق الصحراوية بغرض المساهمة في ترقية الإقتصاد المحلى و الوطني.
وتعمل ذات المهندسة (33 سنة) و أم لبنتين جاهدة للتوفيق بين مهام الحياة المهنية و العائلية ، حيث تشرف على 15 موظفا (مهنيين و تقنيين و مهندسين زراعيين) يؤدون عملهم بشكل "جيد وفي جو عائلي" ، على حد قولها.
وتطمح إذا ما توفرت الإمكانيات المادية و البشرية للوصول إلى تحقيق نتائج "ممتازة" في مجال البحث الزارعي و خوض تجارب زراعية جديدة غير مسبوقة بالولاية سيما أن المزرعة تتوفر على مساحات غير مستغلة.
ووجهت السيدة وفاء مواسة التي تعتبر نموذجا للإطارات الوطنية المتميزة ، بالمناسبة نصيحة للنساء عامة و العاملات بصفة خاصة فحواها "أن إثبات وجود المرأة في المجتمع يتطلب منها الإرادة و العزيمة الصلبة وتحدي الصعاب ، و الإبتعاد عن كل أفكار التشكيك في قدراتها العلمية والمهنية ، والتوجه قدما لتحقيق طموحاتها".