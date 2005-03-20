استفادة الولاية المنتدبة لتقرت من مستشفى بسعة 240 سرير قبل نهاية السنة الجارية

الجزائر - كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, أن الولاية المنتدبة لتقرت ستستفيد من مستشفى جديد بسعة 240 سرير قبل نهاية السنة الجارية.

وقال الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه أحد أعضاء مجلس الامة خلال جلسة علنية بالمجلس, يتعلق بتأخر انجاز مستشفى 240 سرير انطلقت الأشغال به خلال سنة 2018, أن نسبة تقدم الأشغال "بلغت 87 بالمائة" وأنه "سيتم تسليم المستشفى مع نهاية 2020".

وأوضح أنه "كان من المفروض تسليم المشروع خلال 42 شهرا, لكن الأشغال الفنية توقفت بسبب التأخر في استلام التجهيزات الطبية في حينها بعد مراجعة لجنة الصفقات العمومية للأسعار".

وأكد أنه "سيتم استكمال اقتناء بعض التجهيزات الإضافية بعد الاستفادة من أموال اضافية توجه لهذا المشروع في اطار قانون المالية لسنة 2020".

وفي رده عن العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين, أشار الوزير الى أنه "سيتم تزويد المناطق التي تعاني من هذا المشكل بعد تخرج الأطباء الحاصلين على شهادة الدراسات المتخصصة خلال هذه السنة".