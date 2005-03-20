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الجزائر العاصمة: استلام مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش نهاية 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
الجزائر العاصمة: استلام مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش نهاية 2020

الجزائر - أعلن مدير الموارد المائية لولاية الجزائر كمال بوكرشة أن استلام مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش سيكون نهاية السنة الجارية 2020.

وأوضح السيد بوكرشة في تصريح لـ/وأج اليوم الخميس أن نسبة تقدم أشغال مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش الممتد على طول 2ر18 كلم بولاية الجزائر قد بلغت حاليا 85 بالمائة و سيتم استلام المشروع كاملا في غضون نهاية السنة الجارية 2020, مشيرا أنه "من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية بالنسبة للجزائر العاصمة".

وأشار ذات المصدر أن الأشغال عرفت منذ فترة انخفاضا في وتيرة الأشغال بوسط مدينة الحراش بسبب تواجد بعض أنابيب نقل مشتقات البترول والغاز (نفطال - سوناطراك) بالقرب من مجرى الوادي (وسط مدينة الحراش) حيث ارتأينا الحذر والحيطة وتم تقليص الأشغال لتأمين القنوات تفاديا لوقوع أي حادث.

وذكر المسؤول أن مصالحه بالتنسيق مع شركة سوناطراك بصدد إعداد دراسة تقنية لإيجاد حلول سريعة لنقل وتحويل شبكة أنابيب نقل مشتقات البترول والغاز المتواجدة بوسط مدينة الحراش لاستكمال أشغال تهيئة المجرى على مسافة 5ر1 كلم في آجالها المحددة.

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وأضاف نفس المسؤول أن الانشغال الأساسي في تهيئة وادي الحراش يتمثل في حماية السكان من مخاطر الفيضانات وتوفير إمكانية إعادة استعمال المياه خاصة لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء بالعاصمة, مبرزا أن وادي الحراش يمتد على طول 67 كلم  منها 2ر18 كلم تعبر ولاية الجزائر.

ولتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب خلال موسم الصيف وشهر رمضان الكريم, أكد المصدر أن كل التدابير اللازمة قد اتخذت لصيف 2020  حيث تعمل مصالح مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف الاستمرار في تثبيت توفير وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مدار 24/24 سا على غرار مشاريع إعادة تجديد شبكات القنوات.

وفي نفس السياق, أفاد المصدر أنه تم الانتهاء مؤخرا من أشغال إعادة تأهيل محطة الضخ براقي وذلك لتدعيم وتلبية احتياجات سكان حوش ميهوب 1 و 2 وكذا قاطني حي بن طلحة من هذه المادة الحيوية.

من جهة أخرى, أكد السيد بوكرشة بخصوص محطة تصفية وتطهير المياه المستعملة على مستوى بلدية المعالمة جنوب بالدائرة الادارية لزرالدة -- انطلقت بها الأشغال منذ عامين-- أنه سيتم استلام المنشأة الحيوية ودخولها حيز الخدمة خلال شهر يوليو 2020

وقال السيد بوكرشة ان اهمية هذا المشروع تمكن في اعادة استغلال و معالجة المياه المستعملة لأزيد من 200.000 قاطن بالأحياء الجديدة بمدينة سيدي عبد الله, اضافة الى بلديتي الرحمانية و المعالمة .

آخر تعديل على الخميس, 05 آذار/مارس 2020 16:47
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الجزائر العاصمة: استلام مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش نهاية 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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