الموارد المائية : السيد براقي يتفقد منشآت قطاعه بتمنراست

الجزائر - يواصل وزير الموارد المائية, ارزقي براقي, الخميس زيارة العمل و التفقد التي قادته الى ولاية تمنراست, للاطلاع على منشآت القطاع و جهوده في تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتكفل الأمثل بعملية التموين بالمياه الصالحة للشرب للسكان عبر كامل تراب الوطني, بمعاينة المشاريع والمنشآت الهيدروليكية خاصة منشئات تحويل المياه عين صالح-تمنراست على سبيل المثل: الخزان المائي النهائي بتديسي (50 ألف متر مكعب) و محطة الضخ رقم 06 بأتول.

وافادت الوزارة ان الزيارة تسمح للسيد براقي بالتقرب من المواطنين بمختلف مناطق الولاية للوقوف على انشغالاتهم وتطلعاتهم, وكذا بالتأكيد لهم ب "توجيه جهود القطاع في المستقبل لتعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب بالبلديات التي تسجل عجزا"، حيث لا يزال 08 بالمائة من السكان أي 15 الف ساكن يزودون بنظام يوم على يومين (1 يوم/2 ) أو أقل عبر كل من بلدية أبالسة و تينزاواتين و ادلس.

و ذكر بيان الوزارة ان التحضير يجري حاليا لإطلاق عدة عمليات لتغطية العجز المسجل في هذه البلديات.

و فيما يتعلق بمجال التطهير بالولاية، والذي يكتسي أهمية بالغة نظرا لما له من اثار على صحة المواطنين وحياتهم, سيتفقد الوزير ايضا محطة التصفية لمدينة تمنراست و مجمع المياه المستعملة من المحطة. كما سيقوم بزيارة قرية تاقرمبيت حيث يطالب سكانها بضرورة معالجة مشكل التدفق العشوائي للمياه المستعملة و تقييم الوضع.

وفيما يخص الزراعة الصحراوية بالمنطقة، فستكون هذه الزيارة فرصة لتقييم الوضع من أجل تحديد وتقدير الاحتياجات المائية الإضافية التي يستوجب تعبئتها بالتشاور مع القطاع الفلاحي, يضيف البيان.