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فلاحة صحراوية: ضرورة إعداد مخطط جديد لتطوير الفلاحة بتمنراست

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 14:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
فلاحة صحراوية: ضرورة إعداد مخطط جديد لتطوير الفلاحة بتمنراست

تمنراست - أبرز الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية, فؤاد شحات, يوم الخميس بتمنراست, أهمية إعداد مخطط جديد لتطوير الفلاحة بهذه المنطقة من الجنوب الكبير.

وأوضح السيد شحات, في لقاء جمعه بفلاحي تمنراست, بمعية وزير الموارد المائية, بيراكي أرزقي, في ختام زيارتهما إلى هذه الولاية, "أنه يتعين إعداد مخطط جديد لتطوير الفلاحة بهذه المنطقة من الجنوب الكبير والذي يتوجب أن ينجز بالتشاور والتنسيق مع الفلاحين والساكنة وكل الفاعلين في قطاع الفلاحة".

وأشار أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على إعادة بعث النشاط الفلاحي, وفق الخصوصيات المحلية سيما على مستوى مناطق تديكلت والأهقار وعين قزام.

واعتبر السيد فؤاد شحات أن انشغالات الفلاحين, التي طرحت في هذا اللقاء, "موضوعية", داعيا إياهم إلى ضرورة العمل من أجل تغيير الذهنيات وتطوير طرق العمل في مجال الفلاحة, سيما بمنطقة تيدكلت التي تزخر بمؤهلات كبيرة, إلا أن الإنتاج الفلاحي بها – كما أضاف-- لم يحقق التطور المطلوب.

وطرح الفلاحون جملة من الانشغالات من أهمها إشكالية نقص المياه في عديد المناطق الفلاحية بالولاية, ودعوا في هذا الصدد إلى وضع برنامج جديد خاص بتوفير المياه من خلال حفر آبار أرتوازية أو إنجاز سدود, سيما بالمناطق التي تتميز بهطول الأمطار بكميات كبيرة.

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كما اقترحوا أيضا إنجاز برامج إضافية من الكهرباء الريفية وربط المحيطات الفلاحية بهذه الطاقة, واستكمال برامج حفر الآبار الرعوية والفلاحية وتجهيزها وضمان المرافقة الميدانية في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة لفائدة الفلاحين الشباب.

وفي الإطار ذاته, أكد هؤلاء الفلاحين كذلك على ضرورة برمجة فرص تكوين للفلاحين والشباب عبر مختلف مؤسسات التكوين المهني لضمان اليد العاملة المؤهلة في مجال الفلاحة, فضلا عن دعوتهم إلى تدعيم مختلف النشاطات الرعوية بالمنطقة, وتمكين مربي الإبل والمواشي من تسويق مواشيهم عبر مختلف أنحاء الوطن.

وقبل ذلك, قام الوفد الوزاري بتفقد قرية تقرمبايت ( 15 كلم غرب تمنراست) والتقى بساكنتها الذين طرحوا بعض انشغالاتهم التي تمحورت بالأساس حول مشكل التدفق العشوائي للمياه المستعملة مما يهدد الصحة العمومية وتلوث المياه بالمنطقة.

وفي هذا الشأن, أكد وزير الموارد المائية أنه سيشرع خلال شهر مارس الجاري في إنجاز الشطر الثاني من عملية تحويل المياه المستعملة, حيث تم رصد كل الإمكانيات المالية الضرورية من أجل تجسيد هذه العملية.

وأعلن السيد بيراكي في السياق ذاته أيضا, أنه سيتم إنجاز شبكة لربط القرية بالمياه الصالحة للشرب قبل شهر رمضان القادم , وستضمن السلطات المحلية حاليا التموين بهذه المادة الحيوية بواسطة الصهاريج.

آخر تعديل على الخميس, 05 آذار/مارس 2020 19:31
كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة صحراوية: ضرورة إعداد مخطط جديد لتطوير الفلاحة بتمنراست
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 14:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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