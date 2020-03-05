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إيليزي: إطلاق فضاء إلكتروني لإشراك المواطنين في إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

إيليزي - أطلق فضاء إلكتروني بولاية إيليزي يتيح للمواطنين تقديم اقتراحاتهم بخصوص إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل، حسبما استفيد يوم الخميس من مصالح الولاية.

وتهدف هذه الخطوة التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن إلى إشراك هذا الأخير في عملية إحصاء مناطق الظل وتقديم اقتراحات بخصوص احتياجاتها التنموية بغرض التكفل بها، خاصة فيما يتعلق بشبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير والغاز الطبيعي و الطرقات، حسب ذات المصدر.

وفي هذا الشأن تم تكليف خلية على مستوى ديوان الولاية لجمع اقتراحات المواطنين بشأن هذه العملية، كما جرى توضيحه.       

وبغرض تفعيل هذه الخطوة على أوسع نطاق بادرت ذات المصالح إلى الإعلام بهذه العملية عبر مختلف أوساط المجتمع المدني.

يذكر أن مصالح ولاية إيليزي قد شكلت لجان بالتنسيق مع الجماعات المحلية تقوم بزيارات ميدانية لتفقد مناطق الظل من أجل ضبط احتياجاتها التنموية ورصد انشغالات ساكنتها بغرض التكفل بها.

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إيليزي: إطلاق فضاء إلكتروني لإشراك المواطنين في إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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