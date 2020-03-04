تمنراست : تركيز الجهود نحو تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعيتها

تمنراست - أكد وزير الموارد المائية أرزقي بيراكي اليوم الأربعاء بتمنراست أن جهود القطاع ترتكز على تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعيتها بهذه المنطقة.

وأوضح الوزير لدى معاينته محطة مراقبة المياه الواقعة بمدخل مدينة تمنراست في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الولاية من الجنوب الكبير أن "جهود قطاع الموارد المائية ترتكز في الوقت الحالي على تدعيم خدمات التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعيتها لفائدة ساكنة المنطقة''.

وأشار السيد بيراكي الذي يرافقه في هذه الزيارة الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أنه "يتم العمل وبجهود أكبر لتعميم توزيع المياه الصالحة للشرب عبر كافة بلديات هذه الولاية وتقليص وبشكل أفضل لنسبة ملوحة المياه التي يشتكي منها الساكنة'', مؤكدا في الوقت ذاته أن المياه الموجهة للمواطن تتوفر على كافة المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وفي هذا الجانب أعطى الوزير تعليمات إلى إطارات وحدة مؤسسة الجزائرية للمياه لضمان توسيع عملية توزيع المياه الصالحة للشرب عبر كافة بلديات الولاية, علما أن المؤسسة تضمن حاليا التموين بهذه المادة الحيوية لفائدة خمس بلديات من بين 10 بلديات.

وفي هذا الصدد ستشرع المؤسسة خلال الشهرين القادمين في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة سكان بلديتي فقارة الزوى (عين صالح) وعين أمقل (تمنراست).

وحث وزير القطاع لدى اطلاعه على نشاط ذات المنشأة المائية المحاذية لخزان التجميع النهائي (50 ألف متر مكعب) التقنيين على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على جودة المياه الموزعة و العمل على ضمان المراقبة الميكروبيولوجية بشكل دائم.

وقدم للوفد الوزاري عرضا مفصلا حول وضعية قطاع الموارد المائية بولاية تمنراست التي تتوفر على شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب تمتد على 2.753 كلم /طولي, منها 1.712 كلم /طولي قنوات لجر المياه و 1.041 كلم /طولي للتوزيع, حيث تتم عملية تصفية المياه مباشرة عبر محطة بسعة تقدر بـ 50 ألف متر مكعب يوميا, حسب توضيحات المديرية المحلية للموارد المائية.

وتتزود تمنراست بالمياه انطلاقا من عين صالح ضمن المشروع العملاق وذلك عبر ثماني (8) محطات ضخ و يتم تخزينها عبر 162 منشأة تخزين, ما بين خزانات و أخرى للتوزيع بسعة إجمالية تقدر بأكثر من 143 ألف متر مكعب, علما بأن نسبة الربط بتمنراست بلغت 97 بالمائة لفائدة ما يفوق 55 ألف ساكن.

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وفيما يخص التطهير فإن الولاية تتوفر على شبكة ب 850 كلم/طولي بنسبة ربط تصل إلى 95 بالمائة, حيث تقدر كميات المياه المستعملة المعالجة بثماني (8) محطات تطهير بأكثر من 46 ألف متر مكعب يوميا, وفق ذات المصدر.

واطلع أرزقي بيراكي على وضعية محطة الضخ رقم (6) بمنطقة أوتول التي تلقى بها شروحات حول نظام التحكم في المياه.

وشدد في هذا الخصوص على ضرورة تسيير كل منشآت توزيع وتخزين المياه بنظام التحكم عن بعد لضمان تسيير أفضل لهذا المورد الحيوي, داعيا في ذات السياق إلى ضبط مخطط عقلاني بخصوص التموين بمياه الشرب بتمنراست بما يسمح بمواكبة التطور الذي تشهده المنطقة .

كما أبرز وزير القطاع أيضا أهمية التكوين المتواصل للعمال المكلفين بتسيير المياه و الحرص على ضمان الصيانة الدائمة للتجهيزات, معربا في هذا الصدد عن استعداد دائرته الوزارية للتكفل بالاقتراحات المتعلقة بمسألة التكوين المتواصل للعمال.

وتفقد الوفد الوزاري مزرعتين بقرية تيت (40 كلم شمال تمنراست), حيث استمع إلى عرض حول قطاع الفلاحة بهذه الولاية.

وفي هذا الصدد أبرز الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أهمية تطوير الفلاحة مع مراعاة خصوصيات المنطقة, مؤكدا بالمناسبة أن ولاية تمنراست يتوجب عليها أن تعتمد على قدراتها الفلاحية لحقيق الاكتفاء الغذائي.

كما دعا أيضا إلى منح الأولوية للشباب المستثمر في مجال الفلاحة و اعتماد التشاور مع الساكنة المحلية والفلاحين بما يضمن إنجاح مختلف البرامج الفلاحية بالمنطقة.

وتتواصل هذه الزيارة الوزارية غدا الخميس بتفقد منشآت أخرى تابعة لقطاع الموارد المائية وعقد لقاء مع المربين والفلاحين.