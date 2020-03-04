إيليزي: متابعة عمليات التكفل بأضرار فيضانات السنة الماضية بجانت

إيليزي - شكلت متابعة عمليات التكفل بأضرار الفيضانات, التي اجتاحت الولاية المنتدبة جانت بولاية إيليزي نهاية السنة الماضية, محور زيارة ميدانية قام بها وفد لمسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كما أستفيد يوم الأربعاء لدى خلية الاتصال بالولاية.

واطلع الوفد الذي ترأسه السيد سعيد صامت, مفتش مركزي بذات الدائرة الوزارية, خلال هذه الزيارة إلى هذه الجماعة المحلية أمس الثلاثاء على الأشغال الخاصة بالتكفل بمختلف الهياكل والبنى التحتية المتضررة جراء تلك الفياضات, حيث تقرر تسطير برنامج "استعجالي" لتأمين المنطقة من أخطار الفيضانات, حسب ذات المصدر.

كما عاين مدى تقدم أشغال إنجاز ثلاثة (3) جسور عند مدخل مدينة جانت بكل من إيفري وجسر بين حيي أغوم وأجاهيل, وآخر نحو قرية إن أبربر, والتي أسندت مهمة إنجازها لشركة "كوسيدار", مثلما جرى شرحه.

اقرأ أيضا: عنابة: تخصيص 6 مليار دج لحماية مدينة عنابة من الفيضانات

وتفقد الوفد الأشغال الجارية على مستوى الطريق المزدوج الرابط بين مدينة جانت ومطار "تيسكا" والطريق الاجتنابي للمدينة.

وفي هذا الصدد أعطى والي ولاية إيليزي, مصطفى أغامير, تعليمات "صارمة" للمؤسسات المقاولاتية المكلفة بالإنجاز بخصوص احترام مواعيد تسليم الأشغال في وقتها المحدد.

يذكر أن الفيضانات التي شهدتها المنطقة نهاية السنة الماضية قد خلفت أضرارا جسيمة بالمنشآت والبنى التحتية بمنطقة جانت, حيث تم إحصاء جميع الأجزاء المتضررة من هذه التقلبات الجوية للتكفل بها على المدى المتوسط والبعيد, كما أشير إليه.