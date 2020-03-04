Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النعامة: إستئناف الرحلات الجوية بمطار مشرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

النعامة ـ استأنفت يوم الأربعاء الرحلات الجوية بمطار"الشيخ بوعمامة " لمشرية (ولاية النعامة), حسبما علم من مديرية هذه المنشأة.

وقد برمجت شركتا الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران أربع رحلات في الأسبوع على مستوى هذا المطار, بعد توقف النشاط به لنحو تسع سنوات, كما أوضحت ذات المديرية.

وبرمجت ثلاث رحلات جوية بين مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ومطار مشرية ذهابا وإيابا أيام السبت والأحد والأربعاء, إضافة إلى رحلة رابعة يوم الأحد من وإلى مطار السانية "أحمد بن بلة" بوهران مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وذلك حسب الطلب, وفق نفس المصدر .

ومن جهتها, وفرت مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران كافة الظروف الملائمة لتنظيم الرحلات الجوية بمطار مشرية وضمان راحة المسافرين, كما أشير إليه.

وثمن مسافرون للصحافة ببهو قاعة المطار استئناف الرحلات الجوية على مستوى هذه المنشأة مقترحين التفكير في برمجة رحلات أخرى وخصوصا باتجاه مطار "محمد بوضياف" بقسنطينة وهو ما سيمكن من تفادي عناء التنقل برا لمسافات طويلة من أجل السفر إلى مناطق شمال الوطن. 

ومن جهتها, أشارت مديرية الصحة والسكان بولاية النعامة إلى تعيين فرقة لليقظة على مستوى مطار"الشيخ بوعمامة " بمشرية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح

المستشفيات.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:30
كلـمات مفتـاحيــة :
النعامة: إستئناف الرحلات الجوية بمطار مشرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.04

الجزائر و اسبانيا متفقتان بشكل تام بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك

20.03.04

سييرا 2020: ضرورة مرافقة المؤسسات المصغرة و الناشئة الصديقة للبيئة

20.03.04

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: رفع جلسة المحاكمة واستئنافها الخميس

20.03.04

قسنطينة : جمع غفير يرافق الراحل البروفسور يحيى قيدوم إلى مثواه الأخير

20.03.04

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد…

20.03.04

إيليزي: متابعة عمليات التكفل بأضرار فيضانات السنة الماضية بجانت

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 