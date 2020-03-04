النعامة: إستئناف الرحلات الجوية بمطار مشرية

النعامة ـ استأنفت يوم الأربعاء الرحلات الجوية بمطار"الشيخ بوعمامة " لمشرية (ولاية النعامة), حسبما علم من مديرية هذه المنشأة.

وقد برمجت شركتا الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران أربع رحلات في الأسبوع على مستوى هذا المطار, بعد توقف النشاط به لنحو تسع سنوات, كما أوضحت ذات المديرية.

وبرمجت ثلاث رحلات جوية بين مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ومطار مشرية ذهابا وإيابا أيام السبت والأحد والأربعاء, إضافة إلى رحلة رابعة يوم الأحد من وإلى مطار السانية "أحمد بن بلة" بوهران مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وذلك حسب الطلب, وفق نفس المصدر .

ومن جهتها, وفرت مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران كافة الظروف الملائمة لتنظيم الرحلات الجوية بمطار مشرية وضمان راحة المسافرين, كما أشير إليه.

وثمن مسافرون للصحافة ببهو قاعة المطار استئناف الرحلات الجوية على مستوى هذه المنشأة مقترحين التفكير في برمجة رحلات أخرى وخصوصا باتجاه مطار "محمد بوضياف" بقسنطينة وهو ما سيمكن من تفادي عناء التنقل برا لمسافات طويلة من أجل السفر إلى مناطق شمال الوطن.