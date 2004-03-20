Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عنابة: حجز 22 طنا من "الشمة" المغشوشة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

عنابة - تم تفكيك ثلاث ورشات غير مرخصة لصنع "الشمة" المغشوشة و حجز 22 طنا من هذه المادة المنتهية الصلاحية ببلدية الحجار (عنابة) , حسب ما علم يوم الأربعاء من خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

و قد تم ضبط هذه الكمية التي وصفت بـ"الهامة" من "الشمة" المغشوشة بعد تحريات قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي استغلت معلومات بشأن نشاط ورشات تعمل بطريقة غير قانونية لإنتاج التبغ و مادة "الشمة" المغشوشة ببلدية الحجار , وفقا لما أوضحه ذات المصدر.

و أضاف أن مداهمة الاماكن السرية التي كانت مهيأة كورشات مكنت من حجز 22 طنا من "الشمة" المغشوشة بالإضافة إلى عتاد ومكونات منتهية الصلاحية تستعمل في صناعة هذه المادة.

كما مكنت المداهمة من توقيف خمسة (5) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 45 سنة يسيرون هذه الورشات التي ضبط بها أيضا 35 كيسا بسعة 20 كلغ للواحد من مسحوق الجير و 66 دلو بسعة 20 لترا من الزيوت بالإضافة إلى 5800  لفافة وآلات ضخمة تستعمل في إنتاج التبغ وثلاث (3) شاحنات و مركبة نفعية, مثلما تمت الإشارة إليه.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار فور استكمال الإجراءات القانونية واستلام نتائج التحاليل الخاصة بالمواد التي تم حجزها بالورشات و التي وجهت عينات منها إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام و الأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي (الجزائر العاصمة).

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:35
كلـمات مفتـاحيــة :
عنابة: حجز 22 طنا من "الشمة" المغشوشة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.04

الجزائر و اسبانيا متفقتان بشكل تام بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك

20.03.04

سييرا 2020: ضرورة مرافقة المؤسسات المصغرة و الناشئة الصديقة للبيئة

20.03.04

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: رفع جلسة المحاكمة واستئنافها الخميس

20.03.04

قسنطينة : جمع غفير يرافق الراحل البروفسور يحيى قيدوم إلى مثواه الأخير

20.03.04

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد…

20.03.04

إيليزي: متابعة عمليات التكفل بأضرار فيضانات السنة الماضية بجانت

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع