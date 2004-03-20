عنابة: حجز 22 طنا من "الشمة" المغشوشة

عنابة - تم تفكيك ثلاث ورشات غير مرخصة لصنع "الشمة" المغشوشة و حجز 22 طنا من هذه المادة المنتهية الصلاحية ببلدية الحجار (عنابة) , حسب ما علم يوم الأربعاء من خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

و قد تم ضبط هذه الكمية التي وصفت بـ"الهامة" من "الشمة" المغشوشة بعد تحريات قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي استغلت معلومات بشأن نشاط ورشات تعمل بطريقة غير قانونية لإنتاج التبغ و مادة "الشمة" المغشوشة ببلدية الحجار , وفقا لما أوضحه ذات المصدر.

و أضاف أن مداهمة الاماكن السرية التي كانت مهيأة كورشات مكنت من حجز 22 طنا من "الشمة" المغشوشة بالإضافة إلى عتاد ومكونات منتهية الصلاحية تستعمل في صناعة هذه المادة.

كما مكنت المداهمة من توقيف خمسة (5) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 45 سنة يسيرون هذه الورشات التي ضبط بها أيضا 35 كيسا بسعة 20 كلغ للواحد من مسحوق الجير و 66 دلو بسعة 20 لترا من الزيوت بالإضافة إلى 5800 لفافة وآلات ضخمة تستعمل في إنتاج التبغ وثلاث (3) شاحنات و مركبة نفعية, مثلما تمت الإشارة إليه.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار فور استكمال الإجراءات القانونية واستلام نتائج التحاليل الخاصة بالمواد التي تم حجزها بالورشات و التي وجهت عينات منها إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام و الأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي (الجزائر العاصمة).