الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين

وأوضح المصدر ذاته أنه "استجابة لنداء تلاميذ قرية الزهاهرة, بلدية حسناوة, ولاية برج بوعريريج, الذين كانوا ضحية حادث مرور يوم 24 فبراير 2020 إثر اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي كانت تقلهم وسيارة, قرر الوزير الاول, عبد العزيز جراد, تخصيص حافلتين جديدتين للنقل المدرسي لفائدة بلدية حسناوة تعويضا عن الحافلة المحطمة".
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يذكر أن حافلة تلاميذ بلدية حسناوة كانت قد انقلبت يوم 24 من الشهر الماضي, مما تسبب في اصابة 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة.