الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين

الجزائر- قرر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخصيص حافلتين جديدتين للنقل المدرسي لفائدة تلاميذ قرية الزهاهرة ببلدية حسناوة, ولاية برج بوعريريج, تعويضا لهم إثر تعرض حافلة النقل المدرسي التي كانت تقلهم الى حادث مرور تسبب في تحطمها يوم 24 فبراير الماضي, حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.