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الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين

الجزائر- قرر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخصيص حافلتين جديدتين للنقل المدرسي لفائدة تلاميذ قرية الزهاهرة ببلدية حسناوة, ولاية برج بوعريريج, تعويضا لهم إثر تعرض حافلة النقل المدرسي التي كانت تقلهم الى حادث مرور تسبب في تحطمها يوم 24 فبراير الماضي, حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "استجابة لنداء تلاميذ قرية الزهاهرة, بلدية حسناوة, ولاية برج بوعريريج, الذين كانوا ضحية حادث مرور يوم 24 فبراير 2020 إثر اصطدام بين حافلة للنقل المدرسي كانت تقلهم وسيارة, قرر الوزير الاول, عبد العزيز جراد, تخصيص حافلتين جديدتين للنقل المدرسي لفائدة بلدية حسناوة تعويضا عن الحافلة المحطمة".

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يذكر أن حافلة تلاميذ بلدية حسناوة كانت قد انقلبت يوم 24 من الشهر الماضي, مما تسبب في اصابة 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 18:46
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الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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