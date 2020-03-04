ورقلة: ضرورة الحفاظ وتحسين التنوع البيولوجي بالفضاء الواحاتى

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : رجال أعمال يتأسسون كطرف مدني ضد وزارة الصناعة -

فيروس كورونا ما يزال يثير حالة من القلق في العالم ومخاوف إلغاء وإرجاء مواعيد اقتصادية وثقافية ورياضية -

الجزائر دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية ضد الدول -

أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها ال18 بحضور السيد عرقاب -

الجزائر و اسبانيا ليس لديهما مشكل في رسم حدودهما البحرية -

فيروس كورونا: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة مؤكدة بالجزائر -

محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات -

ضبط أكثر من إحدى عشر (11) قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة -

رزيق: الجزائر تتجه نحو ترقية المنتوج المحلي من اللحوم الحمراء و تقليص الواردات -

وباء كورونا فيروس: تساؤلات حول المرض وتأهب للسلطات العمومية -

الخليفة العام للطريقة التجانية يؤدي زيارة للتشاد -

كرة القدم/الرابطة الاولى (الجولة 21): تنقلات صعبة لثلاثي المقدمة -

وضعية قاعات السينما ..موضوع العدد الأول من منتدى السينماتيك -

كريم يونس: عمل الهيئة سيكون اقتراح الإجراءات الكفيلة بالقضاء على البيروقراطية -

النزاع حول سد النهضة: إثيوبيا تنتقد الوساطة الامريكية ومصر تؤكد عزمها الدفاع عن حقها في المجرى المائي -

عرقاب سيترأس الندوة الوزارية ال178 لمنظمة الاوبيب يوم الخميس المقبل بفيينا -

مياه: تذبذب في التموين ابتداء من الأحد الى الخميس المقبلين في بلديات شرق و وسط العاصمة -

هزة أرضية ثانية بولاية وهران بشدة 3ر3 على سلم ريشتر -

وهران: افتتاح أشغال ملتقى دولي حول الاطفال المتفوقين والموهوبين وآليات الكشف والتكفل بهم -