ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 بوهران: الشروع قريبا في عمليات تحسين حركة المرور

وأبرز السيد عابد معاذ أن لجنته بصدد التحضير لإطلاق بعض العمليات الموجهة لتحسين حركة المرور ولإضفاء سيولة عبر شبكة الطرق بالمجمع الحضري دينة وهران الذي يضم بلديات وهران وبئر الجير والسانية وسيدي الشحمي وعين الترك وذلك في إطار التحضيرات الجارية للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.
وأضاف أن "مدينة وهران بحاجة ماسة لمخطط مرور جديد في ظل التوسع الكبير الذي يعرفه المجمع الحضري للمدينة", مذكرا في ذات السياق بأن "المخطط لقديم لم يراجع منذ عام 2005 ".
ومن بين العمليات المبرمجة في هذا الإطار انجاز محطات برية للنقل الحضري للحافلات وفق المقاييس المعمول بها لتسهيل تنقل المواطنين من والى وسط المدينة لتكون بمثابة نقطة الالتقاء بين الزوايا الأربعة للمدينة, يشير السيد عابد مضيفا أن مدينة وهران تحتاج من خلال هذا التصور إلى أربع محطات من هذا النوع.
وفي ذات السياق يجري حاليا العمل على إيجاد الأوعية العقارية لإنجاز هذه المحطات البرية على غرار الأولى المبرمجة والتي من المتوقع أن تكون على مستوى "مسمكة وهران" بحي سيدي الهواري العتيق.
كما سيتم أيضا إضافة "أروقة مرور" خاصة بالحافلات بوسط المدينة على غرار شوارع العربي بن مهيدي ومعطى محمد الحبيب والعقيد عبد الرزاق وغيرها إضافة إلى عملية تهيئة العديد من مواقف توقف الحافلات علما أن مدينة وهران تتوفر على أكثر من 500 نقطة توقف للنقل الحضري للحافلات.
كما يجري التفكير أيضا في إنشاء خط حضري يربط ميناء وهران بوسط مدينة وهران لنقل الزوار والسياح الوافدين على مدينة وهران بحريا - يضيف نفس المسؤول- مبرزا أن ذلك مهم لضمان تدابير مواتية لتسيير حركة الأشخاص خلال فترة هذا الحدث الرياضي الدولي الذي سيقام من 25 يونيو الى 5 يوليو 2021 وفق ما أضافه رئيس لجنة النقل والطرقات بالمجلس الشعبي البلدي.
وفي نفس الإطار تم مؤخرا مباشرة عمليات تهيئة محطات توقف سيارات الأجرة عبر إقليم المدينة إلى جانب أعمال تهدف إلى محاربة ظاهرة التوقف العشوائي للسيارات بوسط المدينة لا سيما من خلال وضع عدادات توقف السيارات والتي ستشمل كمرحلة أولى شارعي "العربي بن مهيدي" ونهج طرابلس على أن تعمم لاحقا لتشمل جميع شوارع المدينة.