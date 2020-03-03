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رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء

الجزائر- أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة، ان رياحا قوية تكون احيانا على شكل عواصف ستهب ابتداء من مساء يوم الثلاثاء على عديد ولايات شمال البلاد.

و اوضح ذات المصدر ان هذه الرياح ستخص ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق اهراس ابتداء من مساء الثلاثاء الى غاية صبيحة يوم الاربعاء.

و ستخص فيما بعد كل من ولايات الجلفة و مسيلة و بسكرة و باتنة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و ذلك ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء الى غاية مساء يوم الاربعاء، سحب ذات النشرية الخاصة.

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و خلص المصدر ذاته الى ان سرعة الرياح ستبلغ 70/60 كم في الساعة مع عواصف قد تصل او تتعدى 80 كم في الساعة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:37
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رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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