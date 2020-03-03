رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء

و اوضح ذات المصدر ان هذه الرياح ستخص ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق اهراس ابتداء من مساء الثلاثاء الى غاية صبيحة يوم الاربعاء.
و ستخص فيما بعد كل من ولايات الجلفة و مسيلة و بسكرة و باتنة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و ذلك ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء الى غاية مساء يوم الاربعاء، سحب ذات النشرية الخاصة.
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و خلص المصدر ذاته الى ان سرعة الرياح ستبلغ 70/60 كم في الساعة مع عواصف قد تصل او تتعدى 80 كم في الساعة.