جنايات ورقلة: أحكام بين السجن المؤبد و 14 سنة سجنا نافذا لمدانين بجناية حيازة ونقل المخدرات

ورقلة - أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بورقلة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد المسمى (إ- ع –غ )لإدانته بجناية حيازة و شحن و نقل مواد مخدرة عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما نطقت المحكمة حضوريا بالسجن المؤبد في حق المدعو ( خ- أ-غ, 59 سنة) و 14 سنة سجنا نافذا وخمسة ملايين دج لكل واحد من المدعوين (أ-غ, 44 سنة) و(م-ب, 61 سنة) و ذلك لتورطهم في نفس القضية الجنائية مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم.

وتعود وقائع هذه القضية, وفقا لمجريات المحاكمة, إلى 15 أكتوبر2017 حينما تمكنت مصالح الدرك الوطني بعد استغلال معلومات من توقيف بالطريق الولائي رقم (33) بمنطقة الشقة ببلدية العالية (ولاية ورقلة) كل من (أ-غ ) و (م-ب) كانا على متن سيارة رباعية الدفع, حيث و بعد تفتيشها عثر بها على كمية من المخدرات كانت معبأة في أكياس و قدر وزنها الإجمالي حينها بـ 58ر4 قنطار من الكيف المعالج.

وقد اعترف الموقوفان أن هذه البضاعة الممنوعة تم شحنها من منطقة بويقلة الواقعة ببلدية قطارة (ولاية الجلفة) و أنهما كانا بصدد نقلها إلى منطقة عين بوكة ببلدية البرمة الحدودية (ولاية ورقلة).

كما ضبط بحوزة كل من (أ-غ) و (م-ب) هاتف نقال من نوع "ثريا", حيث أقرا أنهم اتسلماه من عند المدعو (خ-أ-غ) وأنهما تنقلا بإيعاز من هذا الأخير إلى منطقة بويقلة لشحن المخدرات و التوجه بها إلى عين بوكة لتسليمها إلى أحد الأشخاص.

وكان المدعو (خ-أ-غ ) قد تنقل على متن سيارته من ورقلة إلى منطقة الشقة في اليوم الذي أعقب توقيف كل من (أ-غ) و (م-ب), وذلك بعدما تم استدراجه بدعوى أن السيارة التي كانا على متنها أصيبت بعطب, حيث سمحت عملية القبض عليه باكتشاف من خلال المكالمات الهاتفية وجود شريك آخر وهو المدعو (إ-ع-غ) الذي لا يزال في حالة فرار.

وكان ممثل النيابة العامة قد أشار في مرافعته أن الوقائع ثابتة في حق جميع المتورطين في هذه القضية ملتمسا من المحكمة إدانة كل واحد منهم بالسجن المؤبد.