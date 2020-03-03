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تمنراست: مرموري يشدد على ضرورة احترام آجال استلام مشاريع القطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
تمنراست: مرموري يشدد على ضرورة احترام آجال استلام مشاريع القطاع

تمنراست- شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسان مرموري يوم الثلاثاء بتمنراست على ضرورة العمل على احترام آجال استلام مشاريع القطاع.

وأوضح الوزير لدى تفقده مشروع تهيئة فندق "تاهات" "أنه يتعين السهر على احترام الآجال المحددة لاستلام الأشغال ومشاريع القطاع "، مشددا في ذات الوقت على "أن التأخر في إنجاز أو أشغال تهيئة مشاريع السياحة أمر غير مقبول".

ودعا الوزير لدى معاينته مختلف مرافق هذه المؤسسة الفندقية التابعة للقطاع العمومي إلى الإسراع في الأشغال الجارية، مؤكدا على ضرورة تدعيم الورشة بعمال إضافيين لاستكمال الأشغال في الآجال المتبقية.

كما تفقد وزير القطاع دار الصناعة التقليدية التي استمع فيها إلى بعض انشغالات الحرفيين والتي تركزت بالخصوص حول مسألة توفير فرص أكبر لتسويق المنتجات الحرفية وضمان مرافقة أفضل لهم.

ولدى معاينته لمدرسة النحت على الأحجار الكريمة، وجه الوزير تعليمات بخصوص مرافقة الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة مختصة في مجال استخراج الأحجار الكريمة التي تزخر بها المنطقة لتوفير المادة الأولية للحرفيين لاستغلالها في صناعة الحلي التقليدية.

كما تفقد فندق "تنهنان" بوسط مدينة تمنراست، الذي ينتظر صاحبه الحصول على الرخصة للشروع في استغلال هذا المرفق السياحي التابع لأملاك البلدية.

وفي هذا الجانب شدد السيد مرموري على ضرورة تجاوز بعض "الإجراءات البيروقراطية '' من خلال اعتماد الشفافية وتقديم التسهيلات ومرافقة المستثمرين في ظل التوجه لبناء جزائر جديدة.

واختتم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي زيارته بمعاينة مقر مديرية السياحة، حيث استمع إلى بعض انشغالات المستخدمين، قبل أن يحثهم على ضرورة الاستماع إلى مختلف انشغالات الفاعلين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، داعيا في هذا الشأن إلى إنشاء خلية إصغاء بمديرية القطاع لرصد انشغالات شركاء القطاع.

وأعلن أيضا أنه سيتم إعادة بعث المجلس الأعلى للسياحة، واتخاذ جملة من القرارات لفائدة الوكالات السياحية ومختلف الفاعلين، وكذا تسهيل الحصول على التأشيرات لفائدة السياح الأجانب.

وكان السيد حسان مرموري قد قدم تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد توكامبي بركة الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الجاري بتمنراست.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:25
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تمنراست: مرموري يشدد على ضرورة احترام آجال استلام مشاريع القطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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