Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز ببلدية تازولت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات

 

باتنة - أحبطت فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز في المدينة الأثرية العليا ببلدية تازولت والتي تم تصنيفها ضمن قائمة التراث الوطني سنة 1968, حسب ما استفيد يوم الثلاثاء من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم القيام بهذه العملية إثر ورود معلومات بهذا الشأن, مردفا بأن تدخل عناصر الدرك الوطني مكن من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة قاموا بحفر حفرة بطول 3 أمتار وعرض حوالي مترين وبعمق متر واحد بالموقع ليلا قصد العثور على الذهب أو أي شيء ثمين إضافة إلى حجز الأدوات المستعملة في الحفر.

وفتحت المصالح المختصة -يردف ذات المصدر- تحقيقا ضد المشتبه فيهم الثلاثة عن جنحة إجراء الأبحاث الأثرية دون رخصة والإتلاف والتشويه العمدي لأحد الممتلكات الثقافية المصنفة ليتم وضعهم تحت النظر إلى غاية تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص ثم وضعهم رهن الحبس المؤقت.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز ببلدية تازولت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

أوبيب +: الجزائر تدعو إلى عمل "تضامني" و"سريع" لمواجهة فيروس كورونا

20.03.03

كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)

20.03.03

جنايات ورقلة: أحكام بين السجن المؤبد و 14 سنة سجنا نافذا لمدانين بجناية حيازة ونقل…

20.03.03

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال إطارات سابقة…

20.03.03

كيك بوكسينغ - مواي طاي: تأجيل البطولتين الافريقية والعربية بسبب تفشي وباء كورونا

20.03.03

تعديل الدستور: الأحزاب السياسية تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في إثرائه

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.02

صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

20.03.02

تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين

20.03.02

إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

20.03.02

الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق "مدرجة ضمن برنامج الحكومة"