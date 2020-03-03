باتنة: إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز ببلدية تازولت

وأوضح ذات المصدر بأنه تم القيام بهذه العملية إثر ورود معلومات بهذا الشأن, مردفا بأن تدخل عناصر الدرك الوطني مكن من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة قاموا بحفر حفرة بطول 3 أمتار وعرض حوالي مترين وبعمق متر واحد بالموقع ليلا قصد العثور على الذهب أو أي شيء ثمين إضافة إلى حجز الأدوات المستعملة في الحفر.
وفتحت المصالح المختصة -يردف ذات المصدر- تحقيقا ضد المشتبه فيهم الثلاثة عن جنحة إجراء الأبحاث الأثرية دون رخصة والإتلاف والتشويه العمدي لأحد الممتلكات الثقافية المصنفة ليتم وضعهم تحت النظر إلى غاية تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص ثم وضعهم رهن الحبس المؤقت.