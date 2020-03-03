المسيلة: وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لتامسة تحت الرقابة القضائية

المسيلة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة (المسيلة) أمس الاثنين بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لتامسة تحت الرقابة القضائية لتورطه في قضية فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأن المعني متابع عبر العدالة في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور للتلاعب في قرار منح قطعة أرض متواجدة بذات البلدية لأحد الأشخاص.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة للمعني لعدة ساعات قبل أن يقرر وضعه تحت الرقابة القضائية حسب ما تم إيضاحه.

من جهته، قرر والي المسيلة الشيخ العرجا أمس الاثنين توقيف رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لبني يلمان وسيدي عامر عن ممارسة مهامها الانتخابية.

كما يشمل قرار التوقيف عن ممارسة المهام الانتخابية 4 أعضاء آخرين في المجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر بسبب وقوعهم تحت طائلة تدابير المتابعة القضائية، حسب ما علم من مصالح ولاية المسيلة.