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تلمسان: اكتشاف موقع للرخام الأسود "النادر" بهنين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
تلمسان: اكتشاف موقع للرخام الأسود &quot;النادر&quot; بهنين

تلمسان - أكتشف مؤخرا ببلدية هنين (60 كلم شمال ولاية تلمسان) موقع للرخام الأسود "النادر" الذي يستغل كمادة أولية ذات قيمة عالية في مجال البناء حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.

وذكر بوعزة ميلود ل/وأج أن هذا الموقع اكتشف بالقرب من قرية "سيدي محمد" ببلدية هنين من طرف المؤسسة الوطنية للرخام ويتضمن أحد الأنواع "النادرة" من الرخام ذات اللون الأسود المزركش بخطوط بيضاء المشهورة في إيطاليا "وهو البلد الذي كانت الجزائر تستورد منه هذه المادة الأولية بالعملة الصعبة".

وأضاف أن هذا الموقع الجديد يأتي لتدعيم حظيرة استغلال الرخام بالمنطقة التي تتوفر أيضا على موقعين للرخام الأبيض بأعالي جبل "تازرة " ببلدية هنين حيث يمونان 46 ولاية بالوطن بمادتي حصى الرخام وطحين الرخام.

وسيسمح هذا الموقع المكتشف من تزويد عديد من مناطق الوطن بالرخام الأسود النادر وكذا تقليص فاتورة استيراد هذه المادة من الخارج حسبما أبرزه نفس المصدر.

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تلمسان: اكتشاف موقع للرخام الأسود "النادر" بهنين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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