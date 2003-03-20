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إيليزي: دخول المحطة البرية لنقل المسافرين الجديدة حيز الخدمة قبل نهاية 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

 إيليزي - يرتقب أن تدخل المحطة البرية لنقل المسافرين الجديدة صنف (أ) حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بإيليزي، حيث تسجل نسبة 95 بالمائة في تقدم ورشاتها ، كما استفيد الثلاثاء من مسؤولي مديرية النقل بالولاية.

وتجري حاليا الأشغال على مستوى التهيئة الخارجية لهذا المشروع، وربطه بالطريق الرئيسي، وهي المرحلة الأخيرة المتبقية لإتمام أشغال الإنجاز بالكامل ، مثلما صرح لـ"وأج" مدير القطاع.

وتتوفر هذه المنشأة التي تتربع على مساحة 30.000 متر مربع على حظيرة مخصصة للحافلات وسيارات أجرة للنقل ما بين الولايات وبهو استقبال، وخمسة (5) أروقة مخصصة للحجز الإلكتروني للتذاكر، وعديد المرافق العصرية و الفضاءات الخدماتية ، على غرار مطعم للوجبات السريعة وخدمات الهاتف وأكشاك ومقهى إنترنيت وفرع للبريد ، فيما تم تخصيص الطابق العلوي لإدارة المحطة ، كما أوضح السيد يوسف مغراوي.

و سيسمح هذا المرفق الذي رصد له غلافا ماليا قدره 700 مليون دج في تنظيم حركة النقل البري وتحسين ظروف المسافرين في ظل الوضعية الصعبة التي تعرفها محطة المسافرين الحالية والتي تفتقد لأبسط المرافق الضرورية التي تضمن راحة المسافرين .

كما سيساهم هذا المشروع الذي يعد من أهم المشاريع التنموية التي تدعم بها قطاع النقل بولاية إيليزي في توسيع شبكة خطوط النقل الداخلية والخارجية ، حيث تبلغ عدد الرحلات اليومية 26 رحلة منتظمة بمعدل رحلة كل نصف ساعة إلى مختلف ولايات الوطن، كما جرى توضيحه.

وتبذل الجهود حاليا لفتح خط بري مباشر بين إيليزي والجزائر العاصمة، للتخفيف من معاناة المسافرين بخصوص تغيير حجوزات التذاكر من ولاية إلى أخرى، استنادا لمدير النقل بالولاية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:15
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إيليزي: دخول المحطة البرية لنقل المسافرين الجديدة حيز الخدمة قبل نهاية 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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