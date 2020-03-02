العميد عرعار ينصب العقيد عبد الحفيظ عبيد قائدا جهويا للدرك الوطني بورقلة

وقد تمت مراسم التنصيب بمقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة بحضور السلطات العسكرية.
ويمتلك القائد الجهوي الجديد --حسب نفس المصدر-- "تجربة مهنية أكيدة من خلال المناصب التي تقلّدها وأثبت فيها استحقاقه, والتي تسمح له بتأدية مهامه بكل جدارة وأريحية, كما تمكنه السمات القيادية التي يتصف بها من تجسيد التكامل والتنسيق التام مع مختلف الفاعلين من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم من خلال الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة".
وبهذه المناسبة, عبر قائد الدرك الوطني عن "استعداده التام لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد", وأمر جميع أفـراد وحدات القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة بمده يد العون في أداء مهامه "بكل صدق وأمانة".
وفي هذا الصدد, أسدى قائد الدرك الوطني تعليمات وتوجيهات إلى قادة الوحدات حثهم فيها على "بذل المجهودات اللازمة للقضاء على الإجرام بشتى أنواعه", مشددا على "توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم, باعتبار أن المواطن هو الشريك الحقيقي في تحقيق أمنه وصون سلامة الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة, وهذا في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة, مع التحلي بالقيم والأخلاق العسكرية الرفيعة".