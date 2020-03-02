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انقطاع التزويد بالمياه الشروب ببوزريعة وبني مسوس والرايس حميدو الثلاثاء (سيال)

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

الجزائر - ستشهد سبعة أحياء بكل من بلديات بوزريعة وبني مسوس والرايس حميدو بولاية الجزائر يوم غد الثلاثاء انقطاعا في التزويد بمياه الشرب وذلك إثر القيام بأشغال اصلاح قناة رئيسية للتوزيع, حسبما جاء يوم الاثنين في بيان لشركة المياه و التطهير بالجزائر (سيال).

و أوضح البيان أن شركة سيال ستشرع يوم غد الثلاثاء 3 مارس 2020 ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا إلى غاية 16:00 مساء, في القيام بأشغال اصلاح قناة رئيسية للتوزيع التي تقع على مستوى خزان بوزريعة.

وأشار ذات المصدر الى أن هذه الأشغال ستتسبب في وقف عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء بلديات بوزريعة: (بوحمام, بئر الزواف, بوسكول, لعمارة) وبني مسوس (سيدي يوسف) والرايس حميدو (سيدي الكبير).

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المتأثرة بهذه الأشغال, بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم بداية من الساعة 16:00, كما ذكرت أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:33
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انقطاع التزويد بالمياه الشروب ببوزريعة وبني مسوس والرايس حميدو الثلاثاء (سيال)
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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