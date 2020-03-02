انقطاع التزويد بالمياه الشروب ببوزريعة وبني مسوس والرايس حميدو الثلاثاء (سيال)

و أوضح البيان أن شركة سيال ستشرع يوم غد الثلاثاء 3 مارس 2020 ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا إلى غاية 16:00 مساء, في القيام بأشغال اصلاح قناة رئيسية للتوزيع التي تقع على مستوى خزان بوزريعة.
وأشار ذات المصدر الى أن هذه الأشغال ستتسبب في وقف عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء بلديات بوزريعة: (بوحمام, بئر الزواف, بوسكول, لعمارة) وبني مسوس (سيدي يوسف) والرايس حميدو (سيدي الكبير).
وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المتأثرة بهذه الأشغال, بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم بداية من الساعة 16:00, كما ذكرت أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).