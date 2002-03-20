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ورقلة: أحكام ما بين 30 سنة و 20 سنة سجنا نافذا ضد متورطين في قضية مخدرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
ورقلة: أحكام ما بين 30 سنة و 20 سنة سجنا نافذا ضد متورطين في قضية مخدرات

ورقلة - سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بورقلة في جلستها المنعقدة يوم الإثنين على المدعو (ك –ب) عقوبة 30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد (1) مليون دج, لمتابعته بجناية شحن ونقل المخدرات عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما أدانت المحكمة شركائه الأربعة الآخرين وهم كل من ( ي-ب ) و ( ع-ز) و (س-س) و ( م –ب), بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد (1 ) مليون دج لكل واحد منهم لتورطهم في نفس القضية الجنائية.

وتعود وقائع هذه القضية, حسب وقائع جلسة المحاكمة, إلى أكتوبر 2017, حينما تم توقيف بأحد الحواجز الأمنية بمنطقة وادي السودان ببلدية بريان (ولاية غرداية ) سيارة نفعية كان على متنها المدعو ( ك-ب).

وسمح التفتيش الدقيق للسيارة بالعثور على كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام بتجاويف المركبة, وقدر وزنها الإجمالي حينها بـ 972ر164 كلغ.

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كما جرى في نفس الوقت توقيف سيارة أخرى سياحية وكان على متنها كل من ( م –ب ) و (س-س) حيث تبين أنهما كانا يقومان بفتح الطريق أمام السيارة الأولى بغرض تفادي الحواجز الأمنية.

و قد اعترف المتورط الرئيسي في هذه القضية المسمى( ك-ب) بأن البضاعة المحظورة تم استقدامها من منطقة سبدو (ولاية تلمسان), وكان يعتزم نقلها إلى مدينة ورقلة لتسليمها إلى أحد الأشخاص وذلك عن طريق المسمى ( ي-ب) الذي قبض عليه بمدينة ورقلة.

وسمح كشف سجل المكالمات الهاتفية التي كان يجريها (ي- ب) بالتوصل إلى شريكه الآخر المدعو( ع-ز) الذي وخلال عملية توقيفه بإحدى محطات الخدمات بورقلة تخلص من هاتف نقال كان بحوزته برميه, قبل أن تلتقطه مصالح الأمن, حيث اتضح أن به شريحة تعود لشخص أجنبي من جنسية إفريقية وأنه أجرى بواسطته مكالمة هاتفية مع المدعو (ي- ب).

وكان ممثل الحق العام قد شدد في مرافعته على خطورة الأفعال المنسوبة لكافة المتابعين في هذه القضية, موضحا أن الأدلة والقرائن المتوفرة تثبت بشكل قاطع مدى تورطهم في جناية شحن و نقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة, ملتمسا من المحكمة إدانتهم بالسجن المؤبد.

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 17:05
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ورقلة: أحكام ما بين 30 سنة و 20 سنة سجنا نافذا ضد متورطين في قضية مخدرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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