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فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

البليدة - أكد مدير الصحة بولاية البليدة, أحمد جمعي, يوم الاثنين أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك, بعد تأكيد إصابة حالتين بفيروس كورونا أمس الأحد بالولاية.

وأوضح السيد جمعي في تصريح لـ/وأج أنه "تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك حيث تقيم هاتان الحالتان, لافتا أن صحتهما "لا تدعو للقلق".

وأضاف في ذات السياق أنه تم تخصيص وحدات العزل على مستوى أربعة مستشفيات التي تحصيها الولاية مع تجنيد الطاقم الطبي وتخصيص احتياطي هام من الكمامات بما يزيد عن 50.000 وحدة.

وأشار السيد جمعي إلى أن مصالح الصحة بالولاية إتصلت بأقارب ومحيط الحالتين المؤكد إصابتهما بفيروس كورونا بالبليدة لاحتوائه والحيلولة دون انتشاره.

ومن جهته, ذكر رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك, محمد يوسفي, أن أعراض هذا الداء لا تختلف كثيرا عن الإنفلونزا الموسمية (السعال و سيلان الأنف وضيق في التنفس), داعيا المواطنين إلى التحلي بقواعد النظافة والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال ظهور هذه الأعراض.

للتذكير, فقد أكد بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مساء أمس الأحد إصابة امرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة بفيروس كورونا و ذلك بعدما حملا الفيروس من شيخ و ابنته المغتربان من فرنسا اللذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فبراير 2020.

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:31
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فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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