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وهران: وضع حد لنشاط 6 مروجي الكوكايين

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

وهران - تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط 6 مروجي مادة الكوكايين سمحتا بحجز 20 غرام من هذه المادة, حسبما علم يوم الاثنين من ذات الهيئة الأمنية.

وذكر نفس المصدر أنه استغلالا لمعلومات وردت لذات المصالح تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة على مستوى حي العقيد لطفي ببلدية بئر الجير أين ضبط داخل مركبته 30 كيسا صغيرا بمجموع 10 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) مهيأة للبيع مع حجز مبلغ مالي قدره 45 ألف دج يشكل عائدات هذا النشاط الاجرامي.

وبالنسبة للعملية الثانية فقد تمكنت ذات الفرقة من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة كانوا على متن مركبة سياحية وبحوزتهم كيس بلاستيكي

بوزن 10 غرام من الكوكايين, كما أشير إليه.

وقد تم تحرير محضر قضائي ضد هؤلاء المتورطون الستة سيحالون بموجبه على العدالة, وفق المصدر ذاته.

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وهران: وضع حد لنشاط 6 مروجي الكوكايين
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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