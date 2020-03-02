البليدة: إقبال مكثف على الأيام الإعلامية حول المؤسسة الجهوية لإسناد الصحة العسكرية الشهيد "مصطفى بوعبدالله"

البليدة- شهدت الأيام الإعلامية حول المؤسسة الجهوية لإسناد الصحة العسكرية الشهيد "مصطفى بوعبدالله" التي انطلقت يوم الإثنين بمركز الإعلام الإقليمي بالبليدة, إقبالا مكثفا من طرف الشباب, حسبما لوحظ.

وطاف الجمهور الذي حضر هذه التظاهرة ومعظمهم من الشباب و من تلاميذ المدارس بأجنحة المعارض من خيم عبارة عن مستشفيات متنقلة و صيدليات و عتاد طبي معربين عن "إعجابهم الكبير" بالتطورات التي بلغها قطاع الصحة العسكرية.

وأعرب رضا طالب بالقسم النهائي عن "إعجابه" الكبير لرؤيته لهذه الوسائل والتجهيزات المتطورة, مؤكدا رغبته الكبيرة في الالتحاق بهذه المؤسسة العسكرية.

كما أشار الشابان لطفي و لمين, اللذان كانا بصدد السؤال عن شروط و كيفية الإلتحاق بمؤسسة الإسناد, أنهما يحاولان التعرف على هذه المؤسسة منذ عدة أشهر واغتنما فرصة الإعلان عن تنظيم هذه التظاهرة وقدما لهذا الغرض.

وفي هذا السياق أكد المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الاولى, العقيد عبد الله ابركان, في كلمة افتتاحية أن تنظيم "هذه التظاهرة يندرج في إطار تمتين رابطة جيش-أمة و توطيد وشائج الأخوة و ركائز التلاحم بين الشعب و جيشه".

وأضاف ذات المسؤول أن أهمية هذه الأيام الإعلامية تكمن في تعريف الجمهور بمختلف أقسام و هياكل هذه المؤسسة الجهوية التي تقوم بالإسناد الصحي متعدد الأشكال لفائدة مختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر إقليم الناحية العسكرية الأولى".

وتعد المؤسسة الجهوية لإسناد الصحة العسكرية المتواجدة على مستوى البليدة وحدة من وحدات الجيش الوطني الشعبي و همزة وصل بين المؤسسة المركزية و الوحدات و السرايا الطبية بالناحية العسكرية الأولى.

أنشئت المؤسسة في 31 يوليو 1974 تحت إسم المؤسسة الجهوية للتموين الصحي و تحولت إلى المؤسسة الجهوية للتموين و الإمداد التقني لمصالح الصحة العسكرية في 1 مايو 1988 لتتحول في 30 ديسمبر 1996 لما هي عليه اليوم و أطلق عليها اسم الشهيد مصطفى بوعبدالله في 19 مارس 2019.

و من بين المهام الأساسية للمؤسسة تزويد الوحدات بالأدوية و المستلزمات الطبية و العتاد و الوثائق الطبية ، حسبما ذكره المقدم لقصير رايس رئيس هذه المؤسسة.

كما تضمن المؤسسة التموين الصحي و التقني بهدف المحافظة على وتيرة الجاهزية الطبية و الصحية على مستوى الناحية العسكرية الأولى.

و في إطار تنفيذ تعليمات القيادة العليا للجيش اضطلعت مصالح الصحة العسكرية بإقليم ذات الناحية بمهام التكفل الصحي لمواطني المناطق النائية و تحسيسهم بطرق الوقاية من الأمراض المعدية مع توفير جميع الأجهزة الطبية الحديثة, حيث شاركت مؤسسة الإسناد في حملة واسعة للتكفل بقرى و مداشر ولايات المسيلة و الجلفة و المدية.

و تم في هذا السياق -حسب المقدم رايس- تسخير أطقم طبية مجهزة بكافة الوسائل المادية و البشرية من أطباء و فرق الإسناد.

و يجري خلال هذه التظاهرة التي ستتواصل الى غاية 4 مارس الجاري تنظيم عدة نشاطات للتعريف بالمؤسسة شملت قسم للاسناد التقني و آخر مخصص للتموين الصحي, بالإضافة إلى عرض أنواع سيارات الاسعاف صحية خاصة بالمركز الطبي المتقدم و مستشفيات مصغرة لتقديم الدعم للحماية المدنية في حالة الكوارث.