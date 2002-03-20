باتنة: حجز 117,9 كلغ من اللحوم الحمراء والكبد والسمك غير الصالحين للاستهلاك

باتنة - تم حجز 117,9 كلغ من اللحوم الحمراء وكبد الخروف والسمك غير الصالحين للاستهلاك في عمليتين متفرقتين بولاية باتنة حسب ما استفيد يوم الاثنين من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

ومكنت العملية الأولى التي قام بها أفراد فرقة فم الطوب -وفق نفس المصدر- من حجز 30 كلغ من السمك العادي غير الصالح للاستهلاك على متن شاحنة تبريد صغيرة كانت قادمة من ولاية خنشلة تجاه باتنة حيث تبين بعد مراقبة البضاعة أنها فاسدة وهو ما أكده بعد ذلك الطبيب البيطري وفق شهادة معاينة.

كما حجزت في ذات السياق الفرقة الإقليمية بوادي الطاقة مدعمة بأفراد المجموعة 20 للتدخل بعين ياقوت 85 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك و2,9 كلغ من كبد الخروف و06 رؤوس أغنام كانت محملة داخل مركبة سياحية قادمة من مدينة باتنة نحو وادي الطاقة.

و تم تكوين ملف قضائي في حق المشتبه فيهم عن جنح "عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي وعدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ونقل منتجات حيوانية آتية من مذبح غير شرعي وعرض للبيع منتج فاسد" وسيتم تقديمهم أمام النيابة حسب الاختصاص .