عيد الزربية بغرداية: تنظيم الطبعة أل 51 من 21 إلى 26 مارس الجاري

غرداية - تتأهب ولاية غرداية لتنظيم الطبعة ال 51 للعيد الوطني للزربية وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 مارس الجاري تحت شعار" الزربية رمز لثقافة وهوية"، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

وتهدف هذه التظاهرة التراثية إلى ترقية مهارات الحرفين في فن نسيج الزرابي التقليدية من مختلف مناطق البلاد التي تشتهر بهذه الحرفة التقليدية، وهو تراث غني بالرموز الثقافية والهوية الوطنية ، كما أوضح المنظمين.

و يهدف هذا الحدث الذي أصبح منذ أزيد من نصف قرن بمثابة موعد سنوي هام بالنسبة لزوار منطقة وادي ميزاب خلال العطلة المدرسية الربيعية إلى تثمين المؤهلات التي تزخر بها منطقة غرداية سواء في مجال الصناعة التقليدية أو السياحة.

ويسعي المنظمون إلى إدراج الزربية الجزائرية كتحفة فنية غنية بالإبداعات التي تنتقل من جيل إلى جيل من طرف النساجين وهم حماة التقاليد و الثقافة.

كما يعتبر هذا الموعد فرصة كبيرة لترويج منتجات الحرف اليدوية و تسليط الضوء على خصوصياتها و تعريف الزائرين بأحدث إبداعات حرفي منطقة غرداية و بالتالي المساهمة في تحقيق إقلاع إقتصادي جديد و ترقية السياحة.

إقرأ أيضا : زربية بابار، حرفة نساء النمامشة تقاوم الزوال

وستسمح هذه الطبعة كذلك بإحياء جمال الزربية و ألوانها و تركيبتها قصد حماية هذا المورث الثقافي اللامادي المرتبط بالمهن اليدوية و تسليط الضوء على هذا النشاط المدر للدخل بالنسبة لعديد الناسجات وأغلبهن ماكثات بالبيت.

وتحسبا لهذا الحدث الوطني فقد شرعت مصالح البلدية سيما بغرداية وبونورة في تزيين الشوارع والواجهات والمباني بسهل وادي ميزاب الذي يضم أربع(4) بلديات.

وتسعى لجنة التنظيم إلى ضمان تنظيم جيد وإنجاح هذه الطبعة من أجل تطوير النشاطات السياحية و الحرفية كما أشير إليه.

ويشكل هذا الحدث فرصة لتثمين مهارات الحرفيين و الناسجات للحفاظ على قيمة الصناعات الحرفية الجزائرية من خلال الألوان و الرموز و الرسومات المنجزة بمخيلة خصبة لناسجات من مختلف مناطق الوطني.

وسيتم ضمن هذه الطبعة تنظيم معرض لتسويق المنتجات الحرفية و استعراضا لموكب العربات المزينة بالزاربى المنسوجة يدويا بالإضافة إلى عرض لوحات من عادات و تقاليد مختلف المناطق و استعراضات للفنتازيا وعديد الفنون الشعبية المحلية الأخرى.

ويشكل هذا الحدث قيمة مضافة لترقية الإقتصاد المحلى، و سيتميز بإقامة عديد النشاطات الرياضية، كما ذكرت مصالح الولاية.