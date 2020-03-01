ولاية الجزائر: الأوعية العقارية من عمليات الترحيل ستستغل في مشاريع الترقوي المدعم

الجزائر - سيتم تحويل الأوعية العقارية المسترجعة الناجمة عن ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والبناء الهش بالعاصمة لإنجاز برامج صيغة السكن الترقوي المدعم حسبما أفاد به اليوم الأحد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن والعمران السيد نصال يحي.

وأوضح السيد نصال في تصريح لواج, أن الأوعية العقارية الناجمة عن ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والبناء الهش ستوجه لإنجاز برامج صيغة السكن الترقوي المدعم التي عرفت تسجيل 265 ألف طلب بين 1 و 31 اكتوبر من العام الماضي من سكان ولاية الجزائر.

و تابع ذات المسؤول يقول " ولاية الجزائر ترفض اقتطاع وتحويل هذه الأوعية العقارية الناجمة عن عمليات ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والهشة لإنجاز برامج البيع بالإيجار "عدل".

و استطرد في هذا الصدد "نحن ضد اقتطاع الأراضي التي كانت موجهة لصيغة السكن الترقوي المدعم لأننا وعدنا مواطني ولاية الجزائر بتوزيع 10 آلاف سكن, نحن لسنا ضد برنامج "عدل" لكننا ملتزمون مع المسجلين في الصيغة الجديدة".

وطمأن نفس المسؤول المكتتبين بدراسة إمكانية رفع حصة ولاية الجزائر من هذه الصيغة بعد استكمال الاجراءات لاستدعاء ال 10 آلاف مكتتب المعنيين بإيداع ملفاتهم, سيما أن الصيغة تحتاج -حسبه- إلى تلبية طلب أزيد من 20 الف مكتتب من اجمالي الطلب المسجل.

وتخصص ولاية الجزائر مساحة تقدر ب 50 هكتار ناجمة عن ترحيل قاطني البيوت القصديرية والهشة لإنجاز برامج السكن الترقوي المدعم , إلى جانب الاستفادة من 3 هكتار اضافية ناجمة عن ترحيل قاطني حي الوئام (بلدية جسر قسنطينة) و1 هكتار مقابل ترحيل قاطني حي بوبصيلة (بلدية بوروبة), يضيف السيد نصال.

وبخصوص عملية فرز وغربلة الملفات المودعة لطلب السكن الترقوي المدعم على مستوى ولاية الجزائر, أكد السيد نصال أنها بلغت نسبة تفوق 95 بالمائة, وأسفرت عن ضبط قرابة 20 ألف تصريح بالإقامة مزور .

وأوضح السيد نصال, أن مصالح البلديات بصدد الانتهاء من عمليات الفرز ليتم الشروع في استدعاء المكتتبين "تدريجيا" , مبرزا أن الولاية ستتمسك بوعودها للمواطنين بالحرص على منح هذه السكنات لمواطني ولاية الجزائر فقط.

ودعا المتحدث وزارة العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التصريحات الكاذبة التي تم ضبطها في إطار عملية التسجيل الالكتروني للحصول على السكن الترقوي المدعم, سيما بعد تسجيل عدد هام من التصريحات المزورة.

أكثر من 3.600 سكن اجتماعي ينتظر التوزيع

وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي بالعاصمة, أكد السيد نصال وجود ازيد من 3.600 سكن تنتظر التوزيع من بين حصة اجمالية قدرت ب 6.010 سكن , كان قد تم توزيع 2.400 سكن منها على 18 بلدية خلال الاشهر الماضية.

وحسب نفس المسؤول فإنه يرتقب الشروع في توزيع هذه السكنات قبل شهر رمضان المبارك , مع منح الاولوية لقاطني البناءات الهشة ذات الخانة الحمراء والاقبية والاسطح والبنايات الضيقة.

ودعا المتحدث رؤساء البلديات إلى الاسراع في اعداد قوائم المستفيدين قبل شهر رمضان المقبل.

وتتوجه الولاية وفق نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي , نحو إعادة اسكان هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي بالموازاة مع استكمال عمليات ترحيل قاطني الأحياء القصديرية قصد استرجاع الاوعية العقارية والاستفادة منها في انجاز برامج الترقوي المدعم.

وحسب السيد نصال , فإنه ومنذ 14 يونيو 2014 قامت ولاية الجزائر بإعادة اسكان نحو 123 ألف طالب للسكن خصصت اغلبها لترحيل قاطني البيوت القصديرية.