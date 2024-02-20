تلمسان: دخول 4 محطات للجيل الرابع حيز الخدمة (اتصالات الجزائر)

واستفادت من هذه التجهيزات قرى "كبارتة" ببلدية القور و "تاجموت" (بلدية عين تالوت) و"أولاد سيد الحاج" ببلدية الواد الأخضر و "الأخوة مقلش" ببلدية عين فتاح, حسب بيان لذات المديرية.

وتسعى "اتصالات الجزائر" من خلال مثل هذه المحطات إلى تطوير وتوفير شبكة الهاتف الثابث والأنترنت ذي التدفق جد العالي في المناطق النائية خاصة القرى التي كانت تعاني من العزلة في مجال الاتصالات, استنادا لذات المصدر.

كما يرتقب خلال العام الجاري إنجاز 6 محطات مماثلة عبر عدد من القرى النائية بالولاية ليصل العدد الإجمالي لمحطات الجيل الرابع بولاية تلمسان إلى 99 محطة مع نهاية هذه السنة, كما أشير إليه.