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الوادي: حوالي 80 عارضا في الصالون الوطني للمؤسسات الإقتصادية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 12:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الوادي- يشارك زهاء 80 عارضا في الصالون الوطني الأول للمؤسسات الإقتصادية الذي افتتحت فعالياته يوم الأربعاء بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي.

ويمثل المشاركون في هذا الحدث عديد المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية (خاصة وعمومية ) التي تم إنتقاؤها نظرا لدورها الفعال في مرافقة الطلبة الجامعيين في تربصاتهم الميدانية أثناء إعداد مذكرات التخرج ( ليسانس وماستر) وأيضا إعدادهم لأبحاث ودراسات علمية ، كما أوضحت لـ"وأج" المكلفة بالإتصال بالصالون.

وتم التركيز في الطبعة الأولى لهذه التظاهرة الإقتصادية على الشركات المختصة في الصناعة والإنتاج المحلي سيما فيما تعلق بالصناعات الغذائية التي تجسد اهتمامات كل منطقة في تحويل منتوجها الزراعي إلى صناعة غذائية بغرض الحفاظ من جهة على توازن الأسعار بالأسواق وتطوير الصناعة من جهة أخرى، كما ذكرت أحلام حراش.

وأضافت أن هذا الفضاء الإقتصادي يهدف أيضا إلى عرض تجارب وخبرات المتعاملين الإقتصاديين في مجال الصناعات الإنتاجية ، حيث أعطيت أهمية بالغة للمؤسسات الصناعية بمعدل مشاركة تجاوز 80 بالمائة من مجمل العارضين ، وذلك لتحقيق أهداف هذا الصالون الإقتصادي الموجه أساسا إلى الباحثين في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي.

كما تشارك في هذا الصالون هيئات إدارية على صلة مباشرة بعالم الإستثمار الصناعي من ضمنها البنوك  وشركات التأمين والمؤسسات الخدماتية بالإضافة إلى هيئات التدريب والتكوين في مجال الصناعة التي تقدم للزوار عروضا مدعمة بشروحات حول آليات التدعيم والتسهيلات المقدمة لولوج عالم الإستثمار الصناعي.

تجدر الإشارة الى أن الصالون الوطني للمؤسسات الإقتصادية الذي بادرت به جامعة الشهيد حمة لخضر على هامش ملتقى الدكتوراه الدولي متعدد التخصصات الذي يحمل شعار "التكنولوجيات الحديثة وجودة الحياة " ، يهدف إلى فتح آفاق للطالب والباحث الجامعي للإستفادة من تربصات ميدانية بالمؤسسات الإقتصادية ، حسب المنظمين.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 12:26
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الوادي: حوالي 80 عارضا في الصالون الوطني للمؤسسات الإقتصادية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 12:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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