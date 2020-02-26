الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

الجزائر - أعلن وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, اليوم الثلاثاء عن عودة التزويد بالماء الشروب, يوم غد الأربعاء, ببلدياتالجزائر العاصمة المعنية بالانقطاعات جراء أشغال اصلاح التسريبات التي شرع فيها يوم أمس, أي قبل الآجال المحددة.

و أكد السيد براقي على هامش زيارة تفقدية الى موقع الأشغال التي تمت مباشرتها من طرق شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال" على مستوى بلدية رويبة, أن عودة التزويد بالماء الشروب على مدار 24سا/24 سا بالنسبة لبلديات الجزائر العاصمة (34 بلدية) التي تأثرت بأشغال اصلاح التسريبات, سيتم يوم الأربعاء, أي يوم واحد قبل الأجل المحدد.

وأشاد الوزير في هذا الاطار بتعبئة و جهود اطارات و عمال شركة سيال لأجل الاصلاح السريع لأربعة تسريبات للماء على مستوى الجزائر العاصمة, مبرزا أن الأشغال التي تمت مباشرتها على مستوى بلدية رويبة تخص قناة يبلغ قطرها 1,5 متر تزود 34 بلدية في شرق العاصمة, حيث يبلغ مقدار التسرب 6000 متر مكعب/اليوم, و هي كمية كفيلة بتغطية حاجيات 40.000 أسرة.

بعد ان أوضح أن جميع الوسائل الضرورية قد تم توفيرها لإنجاز أشغال تصليح تسربات المياه قبل الآجال المحددة, جدد وزير الموارد المائية, بهذه المناسبة, التزام دائرته الوزارية بمواصلة التصدي لتسربات المياه على المستوى الوطني و ذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد و تلبية حاجيات المواطنين لاسيما في الأشهر القادمة.

و في إطار برنامجها تحضيرا لموسم الاصطياف, شرعت سيال يوم الاثنين في تصليح 4 تسربات مياه, على أن تدوم هذه الأشغال حسب البرنامج المحدد من يوم الاثنين 24 فبراير في الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الخميس 27 فبراير في الساعة الثامنة ليلا.

و ترقبا للتذبذبات الناجمة عن هذه العملية الواسعة بخصوص التزويد بالماء الشروب في العديد من مناطق الجزائر العاصمة, تواصل سيال في ضمان وفرة المياه من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الرابعة مساء على الأقل, إلى جانب الأشغال لتصليح التسربات على مستوى الشبكة.

و في إطار هذه العملية, قامت سيال بوقف كامل لإحدى القنوات الرئيسية لتحويل المياه الآتية من محطة المعالجة ببودواو (ولاية بومرداس) الموجهتين لتزويد بلديات ولاية الجزائر العاصمة.