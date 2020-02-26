Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الجزائر - أعلن وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, اليوم الثلاثاء عن عودة التزويد بالماء الشروب, يوم غد الأربعاء, ببلدياتالجزائر العاصمة المعنية بالانقطاعات جراء أشغال اصلاح التسريبات التي شرع فيها يوم أمس, أي قبل الآجال المحددة.

و أكد السيد براقي على هامش زيارة  تفقدية الى موقع الأشغال التي تمت مباشرتها من طرق شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال" على مستوى بلدية رويبة, أن عودة التزويد بالماء الشروب على مدار 24سا/24 سا بالنسبة لبلديات الجزائر العاصمة (34 بلدية) التي تأثرت بأشغال اصلاح التسريبات, سيتم يوم الأربعاء, أي يوم واحد قبل الأجل المحدد.

وأشاد الوزير في هذا الاطار بتعبئة و جهود اطارات و عمال شركة سيال لأجل الاصلاح السريع لأربعة تسريبات للماء على مستوى الجزائر العاصمة, مبرزا أن الأشغال التي تمت مباشرتها على مستوى بلدية رويبة تخص قناة يبلغ قطرها 1,5 متر تزود 34 بلدية في شرق العاصمة, حيث يبلغ مقدار التسرب 6000 متر مكعب/اليوم, و هي كمية كفيلة بتغطية حاجيات 40.000 أسرة.

بعد ان أوضح أن جميع الوسائل الضرورية قد تم توفيرها لإنجاز أشغال تصليح تسربات المياه قبل الآجال المحددة, جدد وزير الموارد المائية, بهذه المناسبة, التزام دائرته الوزارية بمواصلة التصدي لتسربات المياه على المستوى الوطني و ذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد و تلبية حاجيات المواطنين لاسيما في الأشهر القادمة.

و في إطار برنامجها تحضيرا لموسم الاصطياف, شرعت سيال يوم الاثنين في تصليح 4 تسربات مياه, على أن تدوم هذه الأشغال حسب البرنامج المحدد من يوم الاثنين 24 فبراير في الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الخميس 27 فبراير في الساعة الثامنة ليلا.

و ترقبا للتذبذبات الناجمة عن هذه العملية الواسعة بخصوص التزويد بالماء الشروب في العديد من مناطق الجزائر العاصمة, تواصل سيال في ضمان وفرة المياه من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الرابعة مساء على الأقل, إلى جانب الأشغال لتصليح التسربات على مستوى الشبكة.

و في إطار هذه العملية, قامت سيال بوقف كامل لإحدى القنوات الرئيسية لتحويل المياه الآتية من محطة المعالجة ببودواو (ولاية بومرداس) الموجهتين لتزويد بلديات ولاية الجزائر العاصمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.26

عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

20.02.26

الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

20.02.26

الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

20.02.26

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

20.02.26

اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة "شفوية" لبراف

20.02.26

هزة أرضية بشدة 4ر3 درجات قرب الحروش بولاية سكيكدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة