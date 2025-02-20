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تيبازة: 16 جريحا منهم اثنان في حالة حرجة في حادث اصطدام حافلتين 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

تيبازة - أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، منهم اثنان في حالة حرجة في حادث إصطدام حافلتين وقع اليوم الثلاثاء بحجوط بتيبازة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ونقلت مصالح الحماية المدنية المصابون ال16 إلى مستشفى حجوط، منهم إثنان في حالة صحية خطيرة إثر تعرضهما لصدمة على مستوى الرأس و الصدر، فيما تفاوتت الإصابات بالنسبة لبقية الجرحى بين كسور و رضوض و صدمات نفسية، حسب نفس المصدر.

وحول الشخصين المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى جراحة الأعصاب بشرشال لتلقي العلاج الضروري بمصلحة الإنعاش.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة التاسعة صباحا إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 42 الرابط بين حجوط و بورقيقة.

من جهته تنقل والي تيبازة، حاج موسى عمر، إلى مستشفى حجوط للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الذين يتلقون العلاج الضروري بنفس المؤسسة الاستشفائية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.

وجندت مصالح الحماية المدنية 10 سيارات إسعاف لإجلاء المصابين فضلا عن شاحنات الاطفاء و أزيد من 30 عونا لإعادة فتح الطريق.

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تيبازة: 16 جريحا منهم اثنان في حالة حرجة في حادث اصطدام حافلتين 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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