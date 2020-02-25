المسيلة: إيداع الرئيس السابق والحالي للمجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر الحبس المؤقت

إحصاء أزيد من 8500 محبوس مترشح للامتحانات النهائية خلال الموسم الدراسي الحالي -

لعقاب: لجنة الخبراء لمراجعة الدستور تنهي عملها يوم 15 مارس المقبل -

شيعلي: ضرورة إرساء قواعد صارمة للحفاظ على الأمن عبر السكك الحديدية -

إعلان الجمهورية الصحراوية: الصحراويون محاصرون عسكريا بالأراضي المحتلة لمنعهم من أي نشاط يخلد الذكرى -

الجزائريان خشني وبوريس يفوزان بجائزة أمير الكويت للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الاوسط -

جمعية الإرشاد والإصلاح تطلق قافلة مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الليبي -

فن القول الشعبي بالبيض مهدد بالانقراض -

إنشاء التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات -

وهران: إعادة فتح مقام الولي الصالح سيدي أمحمد بن عودة بعد أشغال التهيئة -

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إطلاق مختبر مسرع التنمية في الجزائر الخميس القادم -

الرئيس تبون يتقدم عن تعازيه لعائلة صديق الجزائر هيرفي بورج -

بسكرة: زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام لمركز التكوين للقوات الخاصة -

جريدان: نحو استحداث فضاءات مصغرة للمؤسسات الناشئة عبر المناطق الصناعية -

ضرورة تعزيز الشراكة بين قطاعات التكوين و التعليم المهنيين و التربية والتعليم العالي -

مشروع قانون الاتصالات الراديوية سيمنح صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية للذبذبات -

ناصري: نحو استحداث صيغ مدروسة للإيجار -

أمير دولة قطر يثمن دور الجزائر في حل النزاعات على المستويين الإقليمي والعربي -

سكن: نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية -

تتويج أربعة جزائريين بجائزة راشد بن حمد في الإمارات -