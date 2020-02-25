المسيلة: إيداع الرئيس السابق والحالي للمجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر الحبس المؤقت

وتم توجيه عدة تهم للمعنيين من بينها "سوء استخدام السلطة" و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال النفوذ", حسبما أوضحه ذات المصدر.
وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما تم التذكير به.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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المسيلة- تم أمس الاثنين إيداع كل من الرئيس السابق والحالي للمجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر وأربعة منتخبين آخرين بذات الجماعة المحلية الحبس المؤقت في أعقاب القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما علم يوم الثلاثاء من مصدر قضائي.
وتم توجيه عدة تهم للمعنيين من بينها "سوء استخدام السلطة" و"تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال النفوذ", حسبما أوضحه ذات المصدر.
وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما تم التذكير به.