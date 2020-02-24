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دعوى قضائية إستعجالية لإبطال إضراب مجمع تونيك بتيبازة: محكمة القليعة تقضي بعدم الاختصاص النوعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 18:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تيبازة - قررت محكمة القليعة بتيبازة "عدم الاختصاص النوعي" بخصوص الدعوى التي رفعها مجمع صناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" لإبطال الإضراب المفتوح الذي يشنه العمال منذ الأسبوع الماضي، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى محامية الفرع النقابي للمصنع.

وأوضحت الأستاذة وحيدة زيرارقي، المتأسسة في حق الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إتصال لـ/وأج، أن رئاسة محكمة القليعة قررت مساء أمس الأحد رفض الدعوى الاستعجالية التي رفعها مجمع "تونيك صناعة" لابطال الإضراب في الشكل "لعدم الاختصاص".

وكان مجمع "تونيك صناعة" قد قرر رفع دعوى قضائية استعجالية لإبطال الإضراب بحجة أنه "غير شرعي ولم يقم الفرع النقابي بإشعار مسبق للإضراب وتنظيم جمعية عامة"، حسب ما أفاد به سابقا رئيس مجلس الإدارة، إدريس يعلاوي.

وإستندت عريضة محامية الفرع النقابي لعمال "مجمع تونيك" إلى الحكم النهائي الصادر عن مجلس قضاء تيبازة خلال صائفة 2019، أين قرر تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لمحكمة القليعة وهو "عدم الاختصاص" المتعلق بدعوى استعجالية لإبطال الإضراب الذي شنه عمال المصنع وقتها.

وأضافت أن "الإضراب الحالي لا يحتاج للإشعار به لأنه يأتي كمواصلة للإضراب السابق الذي قررت النقابة شهر سبتمبر الماضي تعليقه مع إعطاء مهلة للإدارة من اجل تنفيذ وعودها وليس التوقف نهائيا قبل العودة مجددا للإضراب منذ يوم الثلاثاء الماضي 18 فبراير الجاري".

من جهته أكد المدير العام للمجمع، عومار زهار "رفض الدعوى الإستعجالية لعدم الإختصاص النوعي" من قبل محكمة القليعة معلنا في السياق استئناف الحكم لدى مجلس قضاء تيبازة لأبطال الإضراب الذي يكون قد ألحق خسائر "معتبرة" للمجمع.

كلـمات مفتـاحيــة :
دعوى قضائية إستعجالية لإبطال إضراب مجمع تونيك بتيبازة: محكمة القليعة تقضي بعدم الاختصاص النوعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 18:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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