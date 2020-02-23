تذبذب التزويد بمياه الشرب ابتداء من الاثنين: الحد الأدنى من الخدمة سيبقى مضمونا

الجزائر - ستضمن شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال " الحد الأدنى من الخدمات لتزويد المواطنين بالمياه من الساعة 6.00 صباحا الى الساعة 16.00 مساءا طيلة فترة الأشغال الخاصة بصيانة التسربات الأربعة الممتدة من صبيحة غد الاثنين إلى مساء يوم الخميس، حسبما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر المدير العام للشركة السيد بريس كابيبال.

و أفاد المدير العام للشركة خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، أنه سيتم الشروع يوم الاثنين 24 فبراير في أشغال صيانة و استبدال قنوات التحويل التي تعرضت ل 4 تسربات على مستوى بلديات الرويبة و أولاد موسى و أولاد هداج بمعدل تدفق يبلغ حوالي 6000 م3 يوميا، مما سيؤدي إلى التذبذب في التزويد بالمياه خلال الفترة المذكورة.

و أوضح المدير العام للشركة أن هذه الأشغال ضرورية لإعادة إستبدال بعض قنوات التحويل الكبرى القديمة (تتراوح بين 1500 من و2000مم) المتواجدة عبر نظام إنتاج المياه الشروب بسد قدارة (SPIK) الممتد عبر 94 كم و بعمق 10 أمتار و الذي تم إنجازه سنة 1988 و يضمن تحويل 600 ألف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب.

و حسب نفس المسؤول فقد تم القيام بالتحضيرات اللازمة لإنجاز هذه الأشغال في الآجال المحددة و ضمان الحد الأدنى من تزويد السكان بالمياه من خلال وضع برنامج توزيع يومي من الساعة 6.00 صباحا الى الساعة 16.00 مساءا على الأقل طيلة فترة الأشغال.

إلى جانب ذلك تم تسخير الشاحنات ذات الصهاريج في خدمة المواطنين والمؤسسات العمومية والاستشفائية عبر الاتصال بمركز الاستقبال الهاتفي العملياتي رقم 1594.

من جهته أفاد مدير الاستغلال بالشركة، السيد سليمان بونوح ، أن هذه الأشغال جاءت لإصلاح التسربات التي سجلت طيلة السنة الماضية نظرا لقدم القنوات التي سيتم استبدالها بقنوات جديدة بمدة حياة تبلغ 20 سنة .

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و بغرض الحفاظ على كميات المياه المتسربة، أوضح أن هذه الأشغال ستتطلب الوقف الكلي لإحدى القناتين الرئيسيتين لنقل المياه التابعة لمحطة معالجة المياه الشروب ببودواو التي تزود بلديات العاصمة بسعة 300 ألف متر مكعب /اليوم، وليس كل الشبكات.

وسينتج عن هذه الأشغال عجز في عمليات الإنتاج يقدر بحوالي 230 ألف م3/اليوم ، مما سيؤثر بشكل ملحوظ على عملية توزيع المياه الشروب في بلديات ولاية الجزائر، يضيف نفس المسؤول

ودعا المواطنين إلى تخزين الكميات التي يحتاجون إليها لتغطية احتياجاتهم من المياه خلال الليل، وهي الفترة التي ستقوم فيها الشركة بإعادة ملء الخزانات لتزويد المواطنين بالمياه خلال ساعات محددة من النهار.

وستسهر 4 فرق عمل خلال المرحلة الأولى من الأشغال على انجاز مسارات في الأراضي الفلاحية للوصول إلى القنوات و إفراغ القناة المحتوية على المياه لمدة 24 ساعة إلى غاية يوم الثلاثاء عبر 35 كم ، لتمكين العمال في اطار المرحلة الثانية من التدخل لإصلاحها واستبدال القنوات وتلحيمها لمدة 48 ساعة أخرى.

وستقوم فرق النوعية بعد الانتهاء من تطهير القنوات بإعادة مراقبة نوعية المياه وجودتها من خلال إجراء اختبارات وتحاليل ثم وضعها في الخدمة، يضيف نفس المصدر.

استراتيجية على المدى المتوسط والطويل لتقليص التسربات

وحسب السيد بونوح فقد اختارت الشركة، شهر فبراير لإنجاز الأشغال كونه يعرف بفترة الاستهلاك المتوسط، بحيث يشهد مستوى منخفض من الاستهلاك مقارنة بالأشهر المقبلة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث يرتفع متوسط استهلاك المياه خلال موسم الاصطياف الى 2ر1 مليون متر مكعب/اليوم.

وفي رده على سؤال لواج حول امكانية إستبدال قنوات تحويل أو توزيع أخرى خلال الفترة المقبلة، قال السيد بونوح أن الشركة تعتمد استراتيجية مستدامة لتقليص التسربات على المدى المتوسط والطويل من خلال استبدال وصيانة قنوات التحويل الكبرى وقنوات التوزيع تدريجيا للتقليص من التسربات.

و تدخلت سيال شهر جانفي الماضي لإصلاح 16 تسربا ساهمت في الحفاظ على 7 ملايين متر مكعب/ السنة، إلى جانب إصلاح العديد من التسربات سنتي 2017 و2018.

كما تعالج الشركة على مستوى قنوات التوزيع 100 تسرب في اليوم بمعدل يتراوح بين 100 و120 كم /السنة عبر شبكة توزيع تبلغ 5000 كم.

وقال مدير الاستغلال أنه، و بغرض تقليص الخسائر في المياه ، تعالج الشركة التسربات غير المرئية و تقوم بتسيير و تقليص الضغط في قنوات التحويل الكبرى لتفادي تضررها.

وطمأن المتحدث المواطنين بوجود وفرة تامة في موارد المياه لتغطية زبائن الشركة طيلة فترة الاصطياف عبر استغلال الموارد المقدرة ب 233 مليون متر مكعب عبر مجموعة السدود التي تمون العاصمة بنسبة امتلاء تبلغ 46 بالمائة.

وتزود الشركة زبائنها من خلال استغلال نسبة 50 بالمائة من السدود و 25 بالمائة من المياه الجوفية و 25 بالمائة من المياه المعالجة، حسب السيد بونوح الذي أكد أن الزيادة في عدد المجمعات السكنية بالعاصمة يؤدي إلى الزيادة في طلب المياه و يشكل ضغطا على الموارد .

ولهذا دعا ذات المسؤول المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه الذي يسجل نسبة تبلغ 58 بالمائة مقابل تسجيل نسبة 22 بالمائة من المياه الضائعة بسبب التسربات و20 بالمائة من المياه المستهلكة عبر الربط غير القانوني بشبكات المياه.

يذكر أن البلديات المعنية بالانقطاعات في التزويد بالمياه ابتداء من غد الاثنين و الى غاية مساء الخميس تتمثل في عين طاية، هراوة، المرسى، برج البحري، الرغاية، الرويبة، برج الكيفان، باب الزوار، الكاليتوس، براقي، الحراش، المحمدية، واد السمار، حسين داي، المقرية، باش جراح، بوروبة، جسر قسنطينة، بئر خادم، الجزائر الوسطى، بلوزداد، سيدي محمد، الشراقة، بوزريعة، بن عكنون، حيدرة، الأبيار، بيرمراد رايس، القبة، بني مسوس، دالي براهيم، باب الواد القصبة، واد قريش، بولوغين والرايس حميدو.

وستعرف البلديات الواقعة في سلسلة المرتفعات على غرار الدويرة، خرايسية، بابا أحسن، درارية، العاشور، أولاد فايت والسويدانية، تذبذبات أخرى.