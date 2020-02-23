تيسمسيلت: هلاك طفلة وإنقاذ أربعة آخرين من الموت جراء اختناقهم بالغاز

تيسمسيلت - لقيت طفلة حتفها بينما تم انقاد أربعة أشخاص آخرين من نفس العائلة من الموت جراء تعرضهم اليوم الأحد للاختناق بغاز أحادي الكربون بمسكنهم بمدينة خميستي (تيسمسيلت)، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية.

وأوضح عبد الغاني بتومي لوأج أن الطفلة (14 سنة) قد توفيت داخل مسكنها العائلي المتواجد بحي "الوئام المدني" بمدينة خميستي جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة المنزل مضيفا بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

كما تسبب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون في اختناق أربعة أفراد من عائلة واحدة (الأب وثلاثة من أبناءه) استنادا إلى نفس المصدر الذي أضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل أن يتم اجلاءهم إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية خميستي.

للإشارة فقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.