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سعيدة: التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
سعيدة: التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب

سعيدة ـ تم يوم الأحد بسعيدة التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب في عدة تخصصات مهنية برسم الدخول التكويني لدورة فبراير 2020.

وقد أشرف والي الولاية, سعيد سعيود, على مراسم إمضاء هذه الاتفاقيات بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكل من الغرفة الفلاحية والمركزين النفسيين البيداغوجيين بحيي "النصر" و"الصومام" وغرفة الصناعة التقليدية والحرف "سعيدي بن يبقى" لسعيدة والمؤسسة الاستشفائية لبلدية الحساسنة ومؤسسة إعادة التربية لبلدية عين الحجر.

و تشمل هذه الاتفاقيات تكوين 386 متربص جديد في تخصصات "عامل مزرعة" و"إنشاء مشتلة أشجار" و"بائع الزهور" و"تخييط و تجميع الملابس" و"أعوان الأمن و الوقاية" و"مربي مواشي" و"عون في نقل و تفريغ خلية النحل" و"ملمع و مشطب الخشب" و"مساعد بناء كهربائي".

وبهذه المناسبة, حث الوالي مسؤولي القطاع على تنظيم خرجات ميدانية للمتربصين بالمؤسسات التكوينية عبر مختلف الورشات التنموية التي تشهدها الولاية و إتاحة الفرصة لهم لاكتساب مهارات تؤهلهم لولوج عالم الشغل.

و للإشارة فقد شهد الدخول التكويني لدورة فبراير 2020 بولاية سعيدة التحاق 1.775 متربص جديد بالمؤسسات التكوينية في شتى التخصصات. ويحصي القطاع إجمالا 5.724 متربصا.

وتتوفر ولاية سعيدة على 14 مؤسسة تكوينية منها معهدين وطنيين متخصصين و 11 مركزا تكوينيا وملحقة واحدة.

آخر تعديل على الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 13:28
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سعيدة: التوقيع على خمس اتفاقيات لتكوين الشباب
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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