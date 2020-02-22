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بومرداس: الإطاحة بشبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات والمركبات الفاخرة

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

بومرداس - أطاحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بشبكة إجرامية وطنية تضم ستة عناصر متخصصة في سرقة السيارات و المركبات الفاخرة و تسويقها بأثمان زهيدة عبر الوطن، حسبما أفاد به اليوم السبت مصدر من المجوعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية .

وقالت المكلفة بخلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية في تصريح لوأج، بان "وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية ببودواو – شمال الولاية - تمكنت في إطار محاربة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تضم ستة عناصر متخصصة في سرقة المركبات و السيارات الفاخرة بمختلف أصنافها و ذات قيمة مالية معتبرة و إعادة تسويقها بمبالغ مالية زهيدة عبر الوطن".

وتم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر ولايات بومرداس و الجزائر العاصمة و الجلفة و البليدة و المدية، إثر تكثيف التحريات التي إستندت إلى معلومات مؤكدة مكنت من تحديد مكان تواجد أفراد هذه الشبكة، حسب نفس المصدر.

وأسفرت عملية توقيف عناصر الشبكة عن حجز معدات تستعمل في جرائم السرقة و استرجاع شاحنة و ثلاثة سيارات سياحية مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عقب إتمام إجراءات التحقيق، وفق مصالح الأمن.

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بومرداس: الإطاحة بشبكة وطنية متخصصة في سرقة السيارات والمركبات الفاخرة
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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