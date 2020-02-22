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البويرة: قتيلان في حادثي مرور

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

البويرة - لقي شخصان حتفهما اليوم السبت في حادثي مرور وقعا بسور الغزلان (جنوب البويرة) و قرومة (غربا)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

 ووقع الحادث الأول على الطريق الوطني رقم 8 في المكان المسمى "تبابخة" بسور الغزلان عندما صدمت شاحنة طفلة في 12 من عمرها.

وقال المكلف بالاتصال على مستوى هذه الهيئة، يوسف عبدات لوأج "أن الضحية توفيت على الفور وتم نقل جثتها إلى مستشفى مدينة سور الغزلان".

كما وقع حادث آخر على الطريق الولائي رقم 93 في المكان المسمى "عين البيضاء" بقرومة بعد انزلاق مركبة خفيفة.

وأوضح المصدر أن "السيارة انحرفت لتسقط في وادي مما تسبب في موت بعين المكان  رجل يبلغ من العمر 60 عامًا وإصابات خطيرة لرفيقه البالغ من العمر 66 عاما".

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقان منفصلان لتحديد الظروف الدقيقة لوقوع هاذين الحادثين.

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البويرة: قتيلان في حادثي مرور
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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