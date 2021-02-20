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باتنة: هلاك شخصين وجرح 7 آخرين في حادث اصطدام بين 3 مركبات ببلدية تازولت

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 16:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

باتنة- لقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة يوم الجمعة في حادث اصطدام بين 3 مركبات سياحية ببلدية تازولت بولاية باتنة, حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول حسان يحيى الشريف.

ووقع الحادث, وفق المصدر, على الطريق الوطني رقم 31 في شطره المار ببلدية تازولت, مما تسبب في وفاة رجل في ال52 سنة من العمر و امرأة عمرها 86 سنة بعين المكان وإصابة 7 آخرين تتراوح أعمارهم بين 6 و75 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف الجرحى, يضيف الملازم الأول حسان يحيى الشريف, من طرف عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية و المركز المتقدم باتنة وكذا الوحدة الثانوية لتيمقاد بعين المكان, قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة الذي حولت إلى مصلحة حفظ الجثث به جثتي الضحيتين أيضا.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث, وفق المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الذي ذكر بأن حصيلة حوادث المرور بولاية باتنة ارتفعت في ظرف 7 أيام إلى 6 قتلى و14 جريحا.

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باتنة: هلاك شخصين وجرح 7 آخرين في حادث اصطدام بين 3 مركبات ببلدية تازولت
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 16:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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