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البليدة: وفاة خمسيني اختناقا بغاز المدينة بالشفة

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

البليدة - لقي شخص خمسيني مصرعه اختناقا بغاز المدينة في حادث وقع عصر يوم الأربعاء ببلدية الشفة غرب البليدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لخلية الاتصال التابعة لهذا الجهاز فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفة على الساعة 15 سا و 15 د من أجل حالة اختناق بحي 24 مسكن حي سيدي المدني بلدية شفة، اثر تعرض الضحية وهو خمسيني للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام المنزل، تسبب له بتوقف الوظائف الحيوية.

وأضاف أنه ورغم محاولة إنعاش الضحية لكنه توفي جراء استنشاقه لكمية معتبرة من الغاز القاتل، مشيرا إلى نقل جثمانه نحو القطاع الصحي بموزاية.

من جهة أخرى، كشف المصدر عن تسجيل خمسة جرحى في حادث مرور خطير وقع عصر اليوم على مستوى الطريق الرابط بين مفتاح والكاليتوس اثر اصطدام شاحنة بسيارة سياحية، تم إسعافهم وإجلاؤهم نحو مستشفى مفتاح.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: وفاة خمسيني اختناقا بغاز المدينة بالشفة
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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