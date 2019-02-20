حجز أكثر من 58 طن من مادة الشمة غير المعبأة بوهران

الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية وهران من حجز أكثر من 58 طن من مادة الشمة غير المعبأة و توقيف شخص حسبما أشار اليه بيان لذات الهيئة يوم الأربعاء .

و أوضح ذات المصدر أنه " بموجب أمر بالتفتيش، أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لوهران شخصا و حجزوا على مستوى مستودعه الواقع ببلدية السانية كان مهيأ بشكل سري على شكل ورشات لصنع تبغ الشمة، ثلاث شاحنات و عربة نقل اضافة الى 16 قنطار من مادة الشمة غير المعبأة و 2345 علبة تغليف اضافة الى عتاد خاصة بصناعة و تعبئة هذه المادة".

وتبعا لتحرياتهم، قام ذات العناصر بحجز داخل مستودع آخر ملك لنفس المتهم يقع ببلدية الكرمة" 152 طن و 20 كلغ من الشمة و 58 طن و 7 قناطير و 20 كلغ من الشمة غير المعبأة و 1950 علبة للتعبئة اضافة الى عتاد خاص بصناعة و تعبئة هذه المادة".

و بنفس الولاية، أوقف عناصر الدرك الوطني "شخصا يبلغ 64 سنة و بحجز بمستودعه الكائن بمنطقة السانية و المهيأ سريا في شكل ورشة لصناعة مادة التبغ، 2108 علبة تحتوي على 486.040 كيس مقلد يحتوي على الشمة يحمل علامات مختلفة اضافة الى عتاد خاص بصناعة و تعبئة هذه المادة".

بمدنية قسنطينة، تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف على مستوى الطريق السيار شرق-غرب و بالتحديد ببلدية عين سمارة " شخص يبلغ 43 سنة يقطن بعزابة (سكيكدة) كان يقل بمركبته 150 علبة سجائر و 11250 كيش من الشمة دون سجل تجاري أو فاتورة".

من جهة اخرى، أوقف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لعين الدفلى خلال دورية بأعالي حي الوئام بلدية خميس مليانة " شخصا يبلغ 37 سنة بحوزته 320 قرص مهلوس و مبلغ مالي يقدر ب 71.250 دج من مداخيل بيع هذه المادة" حسب ذات المصدر.