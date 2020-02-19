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تذبذبات في التزويد بالماء الشروب بعين النعجة بسبب أشغال الصيانة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 149 مرات

الجزائر - أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) يوم الثلاثاء في بيان لها أن منطقة عين النعجة الواقعة ببلدية جسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) قد تشهد تذبذبات غدا الاربعاء في عملية توزيع الماء الشروب ابتداء من الساعة 09 صباحا إلى غاية الساعة 17:00 بسبب أشغال صيانة على مستوى مرافق للإنتاج.

وجاء في البيان "تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال – يوم غد الأربعاء 19 فيفري 2020 ابتداء من الساعة 09:00 صباحًا إلى غاية 17:00 مساءا، بأشغال صيانة على مستوى مرافق للإنتاج. وتقام هذه الاشغال داخل موقع محطة ضخ المياه بجسر قسنطينة".

كما تعلم سيال زبائنها، حسب نفس المصدر، أنّ تذبذبات في عملية توزيع المياه قد تشهدها منطقة عين النعجة الواقعة ببلدية جسر قسنطينة، مضيفة أن خدمة التزويد بالماء الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، في بداية الأمسية".

وأعلنت ذات الشركة عن تسخيرها لشاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).

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تذبذبات في التزويد بالماء الشروب بعين النعجة بسبب أشغال الصيانة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 09:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 149 مرة   شارك

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