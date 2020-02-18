تبسة: إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين

تبسة- أعطيت يوم الثلاثاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين (160 كلم جنوب تبسة) حسب ما لوحظ.

و يهدف هذا المشروع الذي أشرف الأمين العام لولاية تبسة محمد الطاهر بوعيطة على إعطاء إشارة انطلاق أشغاله بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة إلى "تحسين واجهة المدينة التي تعد بوابة ولاية تبسة من الجهة الجنوبية" , وفقا لما تم إيضاحه.

واستنادا للشروحات المقدمة بعين المكان فإنه تم تخصيص غلاف مالي يفوق 10 ملايين دج لتجسيد هذا المشروع المسجل ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2018 والذي يتضمن إعادة الاعتبار للمدخل الشمالي لبلدية نقرين الجنوبية فيما تم تحديد آجال الإنجاز ب 3 أشهر.

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و قد شدد الأمين العام للولاية بالمناسبة على أهمية إحترام معايير الجودة في الإنجاز لاسيما و أن هذا المشروع يتواجد بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي تبسة و الوادي, مؤكدا أنه "سيتابع وبكل حزم تنفيذ المشروع".

تجدر الإشارة إلى أن بلدية نقرين احتضنت الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للشهيد حيث أشرف الامين العام بمعية السلطات العسكرية و عديد المجاهدين وبحضور جمع غفير من المواطنين على الترحم على أرواح الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور.

كما احتضن مركز التكوين المهني والتمهين سعودي محمد بن العربي بذات البلدية محاضرة تاريخية حول اليوم الوطني للشهيد تم التذكير خلالها بالتضحيات الجسيمة للشهداء و المجاهدين في سبيل استرجاع وحدة وسيادة الجزائر كما تم تكريم أبناء وأرامل شهداء.