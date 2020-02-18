Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبسة: إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
تبسة: إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين

تبسة- أعطيت يوم الثلاثاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين (160 كلم جنوب تبسة) حسب ما لوحظ.

و يهدف هذا المشروع الذي أشرف الأمين العام لولاية تبسة محمد الطاهر بوعيطة على إعطاء إشارة انطلاق أشغاله بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد المصادف ل 18 فبراير من كل سنة إلى "تحسين واجهة المدينة التي تعد بوابة ولاية تبسة من الجهة الجنوبية" , وفقا لما تم إيضاحه.

واستنادا للشروحات المقدمة بعين المكان فإنه تم تخصيص غلاف مالي يفوق 10 ملايين دج لتجسيد هذا المشروع المسجل ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2018 والذي يتضمن إعادة الاعتبار للمدخل الشمالي لبلدية نقرين الجنوبية فيما تم تحديد آجال الإنجاز ب 3 أشهر.

اقرأ أيضا:     نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري ...

و قد شدد الأمين العام للولاية بالمناسبة على أهمية إحترام معايير الجودة في الإنجاز لاسيما و أن هذا المشروع يتواجد بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي تبسة و الوادي, مؤكدا أنه "سيتابع وبكل حزم تنفيذ المشروع".

تجدر الإشارة إلى أن بلدية نقرين احتضنت الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للشهيد حيث أشرف الامين العام بمعية السلطات العسكرية و عديد المجاهدين وبحضور جمع غفير من المواطنين على الترحم على أرواح الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور.

كما احتضن مركز التكوين المهني والتمهين سعودي محمد بن العربي بذات البلدية محاضرة تاريخية حول اليوم الوطني للشهيد تم التذكير خلالها بالتضحيات الجسيمة للشهداء و المجاهدين في سبيل استرجاع وحدة وسيادة الجزائر كما تم تكريم أبناء وأرامل شهداء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:07
كلـمات مفتـاحيــة :
تبسة: إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 16:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.18

عبد العزيز جراد يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

20.02.18

صبري بوقدوم يستقبل من طرف فايز السراج بطرابلس

20.02.18

المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

20.02.18

الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية بوسام شرف

20.02.18

نصف الماراطون الوطني "الواحات": زهاء 700 عداء منتظر في الطبعة التاسعة بورقلة

20.02.18

سفير فلسطين بالجزائر يدعو إلى توحيد صفوف الأمة العربية والإسلامية لمواجهة "صفقة القرن"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.17

الفصل في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين

20.02.17

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

20.02.17

كريم يونس وسيط للجمهورية للسهر على احترام حقوق المواطنين والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة

20.02.17

تعزيز التنمية, محاربة البيروقراطية والاهتمام باحتياجات المواطن في صلب اللقاء

20.02.17

لقاء الحكومة-الولاة: التأكيد على مكافحة المخالفات المرورية وإعادة تنظيم النقل

20.02.17

بطاقية وطنية للمنتج الوطني بغضون ستة أشهر