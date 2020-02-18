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بشار: وقفة عرفان وتقدير لتضحيات عشرة شهداء من عائلة زاوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

بشار- نظمت يوم الثلاثاء ببشار وقفة عرفان وتقدير لتضحيات عشرة شهداء من عائلة زاوي الذين استشهدوا في ميدان الشرف اثر معارك وملاحم خاضها جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثامنة للولاية الخامسة التاريخية.

و تعتبر هذه الوقفة التي بادرت بها جمعية " مشعل الشهيد" بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للشهيد ( 18 فبراير) بالمتحف المحلي للمجاهد " مناسبة جد هامة للتعريف بالتضحيات الجسام التي قدمها أعضاء أسرة بأكملها لتحرير الوطن من براثن الإستعمار " ، مثلما أشار إليه مسؤولون محليون لهذه الجمعية ذات الطابع الوطني.

وأكد مسؤولو الجمعية في ذات السياق أن شهداء هذه العائلة قد ناضلوا في صفوف الحركة الوطنية ، وكان من أبرزهم الشهيدان زاوي ذياب و زاوي أحمد .

وكان زاوي ذياب أحد المنظمين وقاد العمليات الفدائية الأولى ضد القوات الإستعمارية وضد غيرها من المحتلين المناوئين للجزائريين في يونيو 1956 ببشار ، حيث استشهد في ساحة الشرف و السلاح بيده في 25 أكتوبر 1958 ببشار.

أما زاوي أحمد فقد سقط شهيدا في معركة جبل بشار رفقة العقيد لطفي قائد الولاية الخامسة التاريخية ومساعده الرائد فراج ، وقد أعطى مثالا في التضحية بالنفس من أجل حرية الجزائر ، كما ذكر مسؤولو  جمعية "مشعل الشهيد".

و شارك في حفل العرفان والتقدير لتضحيات هذه العائلة عديد المجاهدين و المواطنين و ممثلي المجتمع المدني و تلاميذ المدارس.

وأقيمت على هامش هذه المبادرة عديد الأنشطة الثقافية و الرياضية و الإجتماعية عبر مختلف أرجاء الولاية سيما منها عاصمة مقر بلدية العواطة ( 259 كلم جنوب بشار) ، حيث أقيمت بها مراسم ترحم على أرواح شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة بحضور السلطات المحلية و مسؤولين محليين للمنظمة الوطنية للمجاهدين ومواطنين من مختلف بلديات الولاية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:06
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بشار: وقفة عرفان وتقدير لتضحيات عشرة شهداء من عائلة زاوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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