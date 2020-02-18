أدرار: الدعوة إلى تفعيل تطبيقات علم الرياضيات لترقية دور الذكاء الإصطناعي لخدمة التنمية

واستعرض أساتذة وباحثين في هذا اللقاء العلمي, الذي نظمه قسم الرياضيات و الإعلام الآلي بجامعة أدرار, في مداخلاتهم نماذج حول بعض تطبيقات علم الرياضيات وامتيازات استعمالاتها في مجالات تنموية مختلفة.
وفي هذا الجانب, قدم الأستاذ عبد الرحمن يوسفات من جامعة سيدي بلعباس, نموذجا لتطبيق رياضي توصل إليه رفقة طاقم معاونيه من الجامعة ويخص تحليل المعطيات يعتمد على تقديم تلك المعطيات التحليلية في أشكال ورسوم و قوالب ثلاثي الأبعاد تقرب وتبسط الفهم على المتابعين.
وبدوره تطرق عضو الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, طواولة محمد طارق, من جامعة تلمسان, إلى "النمذجة الرياضية في علم الأوبئة ", من خلال استعمال تطبيق في علم الرياضيات يمكن من الوصول إلى تنبؤات استشرافية حول أي حالة وبائية, ومعرفة مؤشرات تراجعها أو استقرارها أو زيادة انتشارها حسب بيئة تواجد تلك الحالة الوبائية.
ومن جانبه, تناول الأستاذ يعيشي صالح, من جامعة أدرار, بمعية الطلبة, تطبيقا نموذجيا رياضيا يتم استعماله بصفة أساسية في معالجة محتويات مواقع التواصل الإجتماعي, بما يتيح حيزا أكبر لسرعة مرور البيانات وتقليص الوقت المستغرق في إرسالها ونشرها في ظرف قياسي.
ويهدف اللقاء المندرج ضمن النشاطات العلمية للجامعة إلى تغطية المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني و معالجة المعطيات ذات الحجم الكبير دراسة وتحليل محتويات وسائل التواصل الإجتماعي, حسب المنظمين.
كما يرمي إلى إبراز جوانب متعلقة باستخدامات الذكاء الإصطناعي و التدريب على مواجهة أخطار التزييف باستعمال الوسائط المتعددة, فضلا عن إبراز امتيازات استعمالات الذكاء الإصطناعي في مجالات تنموية متعددة, حسبما أشار إليه رئيس الملتقى, عمري محمد.