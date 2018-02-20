وهران: أكثر من 80 عارضا في الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية

ويجمع هذا الصالون الذي سيحتضنه قصر المعارض بحي "المدينة الجديدة" ومن تنظيم وكالة "سانفلاور للاتصال" مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال العقار و البناء وأخرى من تونس وكندا وتركيا والصين وبلجيكا وغيرها.
وستكون هذه التظاهرة الاقتصادية مناسبة لإقامة ثلاثة صالونات في آن واحد وهي "العقار والبناء والأشغال العمومية" و"الصناعة والمناولة" و"النقل واللوجيستيك" وذلك بهدف بخلق تناغم وفضاء للتبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين بالنظر الى أهمية تعدد القطاعات في تطوير اقتصاد إنتاجي، كما أشير إليه.
ويعد هذا الحدث الأول من نوعه بالجهة الغربية للوطن فرصة لربط وتعزيز علاقات الشراكة بين المهنيين المشاركين، وفق المنظمين.
كما سيتم على هامش هذه التظاهرة برمجة محاضرات متبوعة بنقاش تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار تطهير مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال العقار الصناعي والإطار القانوني والجبائي وكذا التمويل وغيرها.