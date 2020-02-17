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ورقلة: أحكام ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة في قضية الاشادة بالأعمال الارهابية

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

ورقلة- سلطت محكمة الجنايات الابتدائية في جلستها المنعقدة يوم الأحد بورقلة عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج ضد المسمى (ع - ل 31 سنة) بعد متابعته بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية ونشر أفكار تنظيمات إرهابية, باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما آخرا في نفس القضية ببراءة المدعو (ص-م 26 سنة) من الوقائع التي كانت منسوبة إليه.

و تعود وقائع القضية, حسب وقائع جلسة المحاكمة, إلى السنة المنصرمة حينما تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من تحديد هوية المدعو( ع- ل) الذي فتح حساب على مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) يستعمله لإعادة نشر أفكار وما تبثه تنظيمات إرهابية من صور وفيديوهات حول ما ترتكبها من أعمال إرهابية.

وبينت التحقيقات أن المتورط في قضية الحال كانت لديه الرغبة في الالتحاق بإحدى الجماعات الإرهابية, كما ظل و على مدار عدة سنوات في تواصل مع أشخاص لديهم نفس التوجه الفكري من بينهم المسمى (ص-م), الذي أفضت عملية تفتيش سكنه العائلي بمدينة قمار بولاية الوادي إلى العثور على ثلاثة أجهزة هواتف نقالة و منظار.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن كافة الأدلة والقرائن ثابتة في حق كل من (ع- ل) و (ص-م ) الأمر الذي يؤول إلى متابعتهما بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية ونشر أفكار تنظيمات إرهابية ومحاولة السفر للمشاركة في أعمالها ،

ملتمسا بإدانة كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا نافذا وتسليط غرامة مالية نافذة ضد كل واحد منهما بقيمة 500 ألف دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة: أحكام ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة في قضية الاشادة بالأعمال الارهابية
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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