مكافحة المخدرات: الدرك الوطني ينفذ عمليات بعدة ولايات من الوطن

الجزائر- قام عناصر الدرك الوطني بعدة عمليات عبر بالعديد من ولايات الوطن في اطار مكافحة المخدرات أسفرت عن توقيف عدة أشخاص وحجز كميات من الأقراص المهلوسة, حسبما أفاد به بيان لهذا السلك الأمني يوم الاثنين.

ففي ولاية المسيلة, أوقف عناصر درك المجموعة الاقليمية شخصين (29 و 47 سنة) خلال دورية بأعالي قرية الكتاتشة ببلدية دهاهنة كان على متن شاحنة محملة 80 قنطار من ورق الشمة دون سجل تجاري و لا فاتورة.

من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية بالبليدة خلال دورية بأعالي مزرعة صدوق ببلدية العفرون شخصا يبلغ 23 سنة بحوزته 102 قرصا مهلوسا من نوع EDGAR .

وبباتنة, أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية خلال خدمة شرطة طريق بالطريق الوطني رقم 78 الرابط بين باتنة و سطيف بوسط مدينة قيقبة شخصا يبلغ 28 سنة يقطن بمنطقة رأس العيون على متن سيارة و بحوزته أكثر من 1 كلغ من الذهب و أكثر من 6 كلغ من الفضة غير مدمغة.

و من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية لتبسة شخصين يبلغان 23 و 27 سنة كليهما من مدينة حمامات خلال دورية على الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين تبسة و الواد عند المخرج الجنوبي لصفصاف-الوسرة كانا على متن سيارة و بحوزتهما 4000 علبة (خرطوشة) سجائر أجنبية من مختلف العلامات مهربة.

و بمدينة بجاية, أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية على مستوى نقطة مراقبة نصبت عل الطريق الوطني رقم 26 الذي يربط بين بجاية و البويرة على مستوى بلدية أقبو شخصين يبلغان 28 و 54 سنة يقطنان كليهما بمدينة غمار (الوادي) كانا على متن شاحنة محملة ب 16.020 قارورة مشروبات كحولية من ماركات أجنبية دون أن يكون بحوزتهما سجل تجاري أو فواتير.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية بقسنطينة على الطريق السريع شرق-غرب ببلدية عين سمارة شخصين سنهما 27 و 32 سنة على متن سيارة و بحوزتهما 590 قرصا مهلوسا من نوع PREGABALINE و مبلغ مالي قدره 18.000 دج اضافة الى سكين.

من جهة أخرى, قام عناصر الدرك الوطني لذات المجموعة بتوقيف خلال دورية ببلدية الخروب شخصا يبلغ 27 سنة بحوزته 188 قرصا مهلوسا من نوع PREGABALINE و KIETYL .

كما أوقت نفس المجموعة على الطريق السريع شرق-غرب ببلدية عين سمارة شخصين يبلغان 24 و 30 سنة كان مسافرين على متن سيارة أجرة متوجهة من قسنطينة محو العلمة (سطيف) بحوزتهما 660 قرصا مهلوسا من نوع PREGABALINE و شخصا آخر يبلغ 20 سنة على متن سيارة أجرة أخرى متوجهة من الجزائر العاصمة نحو قسنطينة و بحوزته 199 قرصا مهلوسا من نوع PREGABALINE و مبلغ مالي قدره 21.500 دج.

و بولاية أم البواقي, أوقف عناصر الدرك الوطني خلال نقطة تفتيش نصبت على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي و قسنطينة ببلدية عين فكرون شخصين يبلغان 26 و 27 سنة بحوزتهما 640 قرصا مهلوسا من نوع PRIGABALINE.

أما بولاية تلمسان, فقد أوقف عناصر الدرك الوطني على الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين تلمسان و وهران على مستوى بلدية حمام بوغرارة شخصا يبلغ 28 سنة كان على متن سيارة أجرة متوجهة من وهران نحو مغنية و بحوزته 490 قرص مهلوس من نوع ECSTASY.

أما بالجزائر العاصمة, فقد أوقف عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية شخصا يبلغ 50 سنة مع شريكه البالغ 40 سنة حيث قاموا بحجز داخل مخزن بوسط مدينة الدويرة 995 علبة من الشمة مختلفة الأنواع دون سجل تجاري و لا فاتورة اضافة الى مبلغ مالي قدره 1 مليار و 500 مليون سنتيم.

واثر هذه العمليات, تم فتح تحقيقات حسب الدرك الوطني.